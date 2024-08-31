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9月上路！新冠改名、通報時限放寬 達文西46項手術納保最多省12萬

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部9月推出兩項新制，包含新冠肺炎改名並放寬通報條件，以及達文西手術健保擴大給付。本報資料照片
衛福部9月推出兩項新制，包含新冠肺炎改名並放寬通報條件，以及達文西手術健保擴大給付。本報資料照片

9月起，衛福部有二項新制上路，一是調整新冠肺炎名稱，通報方式將比照流感，希望減少醫院通報負擔，同時掌握疫情，把通報時限放寬。第二項新制是健保署擴大給付達文西手臂補助，民眾最多可省下12萬元。

自9月1日起，疾管署修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」的名稱，改為「新冠併發重症」，同時把原本通報時效放寬，由72小時改為一周。而新冠併發重症的臨床條件修正為｢發燒（≧38℃）或有呼吸道症狀後14日（含）內出現肺炎或其他併發症，因而需加護病房治療或死亡者｣。至於新冠併發重症的公費藥物開立條件不變，不影響民眾權益，但可大幅減輕醫院通報負擔。

衛福部在2020年1月15日公告「嚴重特殊傳染性肺炎」為第五類法定傳染病24小時內通報；2022年3月20日修改通報條件，為輕症免通報、中重症才須通報；2022年5月1日指揮中心解編，改為第四類法定傳染病；2022年5月31日通報時限放寬為72小時；此次進一步放寬至一周的通報時限。

健保署自從去年3月1日「肝部分切除術」等17項達文西手術後，健保署9月再放寬46項達文西機械手臂輔助手術，包含泌尿科手術4項、消化手術20項、胸腔與心臟手術合計10項、婦科手術7項、大腸直腸外科5項。健保預計增加2.85億元支出，每年約有8424人受惠。每項手術的給付點數不同，從子宮肌瘤、胃切除、胃繞道、二尖瓣置換手術等，從3萬元至12萬元都有。

健保署 手術 新冠肺炎 衛福部

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