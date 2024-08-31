把握下周前好天氣！颱風「摩羯」有望在這時生成

中央氣象署指出，下周二之前各地晴到多雲，午後各地山區、中南部近山區及南部平地有雷陣雨。下周三、周四菲律賓東方海面熱帶擾動有機會北上，迎風面水氣增多，由於發展條件佳，周五、周六則有機會發展成熱帶性低氣壓或颱風「摩羯」，北部、東半部及恆春半島雨勢再增多。

氣象署預報員張承傳表示，下周二之前天氣都跟今天類似，各地晴到多雲，午後各地山區、中南部近山區及南部平地有雷陣雨，尤其明天中南部午後要留意局部大雨。溫度方面，下周一、周二持續高溫，部分地區仍有局部36度以上。

張承傳指出，下周三、周四菲律賓東方海面熱帶擾動有機會北上，迎風面水氣增多，東半部、恆春半島及大台北山區有零星降雨。周四雨勢再擴大到桃園以北、東半部及恆春半島都有局部短暫雨，其他地區仍維持午後雷陣雨。周五、周六則有機會發展成熱帶性低氣壓或颱風「摩羯」，北部、東半部及恆春半島雨勢再增多。

張承傳表示，後期受迎風面帶來水氣影響，環境轉為東北風，各地溫度略降為33、34度。至於颱風「摩羯」目前預估路徑變化大，屆時若成形，是否影響台灣仍需再觀察。