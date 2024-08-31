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蔡壁如憂柯文哲身體吃不消 專家揭現場「2關鍵」可應付

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲（中）凌晨移送至北檢複訊。記者余承翰／攝影
民眾黨主席柯文哲（中）凌晨移送至北檢複訊。記者余承翰／攝影

台北地檢署指揮廉政署偵辦京華城案民眾黨主席柯文哲因拒絕夜間偵訊遭當庭逮捕，前立委蔡壁如今天下午現身北檢門口，替小草加油打氣，並哽咽表示，很擔心柯的身體吃不消。

醫師指出，長時間偵訊，最可能導致血壓升高、腸胃道不適或心血管疾病風險增加等，不過現場會有醫護人員，加上柯本身也是醫師，應知道如何調控壓力，倒是場外的「小草」們，大熱天又一窩蜂投入激情場合，若無防中暑等意識，健康狀況反而比柯文哲危險。

廉政人員今凌晨0時將柯文哲移送北檢，訊問約35分鐘後柯文哲拒絕夜間偵訊，檢察官提出休息3小時也遭拒，諭知當庭逮捕柯文哲，柯旋即向法院提審，今午台北地院以檢方認定有羈押原因及必要，於法有據，裁定駁回聲請，解還北檢偵辦，北檢今午3時10分續問。

蔡壁如到場聲援時哽咽表示，看到柯文哲長時間的偵訊，真的很擔心身體吃不消，希望柯文哲把身體照顧好，有強壯健康的身體，才能面對往後可能長時間的司法偵查，不敢說是逼迫或訊問，照顧好身心狀況最重要。

台北仁濟醫院家庭醫學科醫師、老年醫學權威李龍騰直言，不用說老人家，一般人也沒有辦法，但通常法院要這樣做，一定都包括醫護人員等相關人員在旁邊，如果看情況不行也不會問，都會給予休息時間，不會像電視上演的，潑一盆水讓人醒來。

至於這樣的高壓狀態下，身體可能出現的不良反應，李龍騰表示，第一個是血壓無端升高，如果他本身就有高血壓病史的個案，就比較容易出現中風的狀況；當事人如果本身屬於心肌梗塞的高危險群，長期壓力就可能被誘發；如有胃潰瘍病史，在壓力大的狀態下，也可能加重潰瘍的發生。

在心理層面，李龍騰表示，有些人如果本身就有些身心問題，的確可能因為龐大壓力惡化，不過以自己的經驗為例，以前在台大醫院服務時，早上5時30分到晚間6時，也都沒什麼時間喝水、上廁所，同樣壓力很大，不過醫師們多半都知道要如何面對壓力，以柯文哲的狀況來說，他本身也是醫師，相信他會知道如何調適。

場外的支持者中，也有一些是年長者，在這樣的炎熱天氣與激動氛圍下，李龍騰提醒，政治有時候不要太過投入，個人身體健康比較重要，「沒有健康如何參與政治？」在這樣的環境下一窩蜂投入，對健康狀態相對危險。 

前立委蔡壁如（中）哽咽表示，看到柯文哲長時間的偵訊，真的很擔心身體吃不消。記者黃義書／攝影
前立委蔡壁如（中）哽咽表示，看到柯文哲長時間的偵訊，真的很擔心身體吃不消。記者黃義書／攝影

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