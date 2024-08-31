蔡壁如憂柯文哲身體吃不消 專家揭現場「2關鍵」可應付

台北地檢署指揮廉政署偵辦京華城案，民眾黨主席柯文哲因拒絕夜間偵訊遭當庭逮捕，前立委蔡壁如今天下午現身北檢門口，替小草加油打氣，並哽咽表示，很擔心柯的身體吃不消。

醫師指出，長時間偵訊，最可能導致血壓升高、腸胃道不適或心血管疾病風險增加等，不過現場會有醫護人員，加上柯本身也是醫師，應知道如何調控壓力，倒是場外的「小草」們，大熱天又一窩蜂投入激情場合，若無防中暑等意識，健康狀況反而比柯文哲危險。

廉政人員今凌晨0時將柯文哲移送北檢，訊問約35分鐘後柯文哲拒絕夜間偵訊，檢察官提出休息3小時也遭拒，諭知當庭逮捕柯文哲，柯旋即向法院提審，今午台北地院以檢方認定有羈押原因及必要，於法有據，裁定駁回聲請，解還北檢偵辦，北檢今午3時10分續問。

蔡壁如到場聲援時哽咽表示，看到柯文哲長時間的偵訊，真的很擔心身體吃不消，希望柯文哲把身體照顧好，有強壯健康的身體，才能面對往後可能長時間的司法偵查，不敢說是逼迫或訊問，照顧好身心狀況最重要。

台北仁濟醫院家庭醫學科醫師、老年醫學權威李龍騰直言，不用說老人家，一般人也沒有辦法，但通常法院要這樣做，一定都包括醫護人員等相關人員在旁邊，如果看情況不行也不會問，都會給予休息時間，不會像電視上演的，潑一盆水讓人醒來。

至於這樣的高壓狀態下，身體可能出現的不良反應，李龍騰表示，第一個是血壓無端升高，如果他本身就有高血壓病史的個案，就比較容易出現中風的狀況；當事人如果本身屬於心肌梗塞的高危險群，長期壓力就可能被誘發；如有胃潰瘍病史，在壓力大的狀態下，也可能加重潰瘍的發生。

在心理層面，李龍騰表示，有些人如果本身就有些身心問題，的確可能因為龐大壓力惡化，不過以自己的經驗為例，以前在台大醫院服務時，早上5時30分到晚間6時，也都沒什麼時間喝水、上廁所，同樣壓力很大，不過醫師們多半都知道要如何面對壓力，以柯文哲的狀況來說，他本身也是醫師，相信他會知道如何調適。