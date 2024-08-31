講閩南語人口有多少？各地方言略有不同 專家揭詳細數據

講閩南語的人口到底有多少？有一些台灣民眾以為只有台灣講閩南語或台語，第一次去福建的廈門等地，還會訝異怎麼你們也會講台語？不知台語是台灣先民傳承下來的語言，而先民主要就是來自福建的漳州泉州等地。

福建多山，各地方言略有不同，漳州泉州距離很近，雖然方言小有差異，已經算很相似了，台灣目前保持最純正泉州腔調的地方是鹿港，保持最純正漳州腔調的地方是宜蘭。至於廈門，因為同時受到漳州泉州的影響，所以廈門的閩南語聽起來跟台語非常接近。

馬英九基金會執行長蕭旭岑日前帶領青年團前赴潮汕地區進行交流，很多青年學子就很訝異，潮汕使用的方言以及文化都跟台灣非常接近。參與帶團的莊伯仲教授指出，第一次聽潮汕話以為聽不懂，後來才發現跟台語很像，只要對方講得慢一點，就能聽懂七八成。潮汕已經屬於廣東省，緊鄰福建省。

台灣史專家蔡正元博士指出，講閩南語的人口，可以細分成泉漳話、潮汕話、台灣話、海外福建話、雷州話、海南話、浙江泉漳話等。

蔡正元在臉書提供詳細數據：泉漳話的人口有2650萬人，佔福建省總人口 63.3%；潮汕話的人口有2500萬人，佔廣東省總人口 19.8% ；台灣話的人口有 1600萬人，佔台灣總人口 70% ；海外福建話的人口有 1600萬人，佔華僑總人口 26% ；雷州話的人口有 950萬人，佔廣東省總人口 7.5% ；海南話的人口有 550萬人，佔海南省總人口 55% ；浙江泉漳話的人口有200萬人，佔浙江省總人口 3%，所以講閩南語的人口合計10005萬人。

台語因為吸收日語、荷蘭語等一小部分外來語，有人主張台語已經自成一家。即使如此，從語言學的角度來看，還算是閩南語的一支。事實證明，台語跟閩南語各支溝通都沒有問題。

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