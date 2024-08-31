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婆媳問題、中年危機都來談…擴大免費諮商滿月 中年占4成

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
青壯世代心理諮商方案政策上路快滿一個月，累積超過8000人使用。情境示意圖。本報資料照片
青壯世代心理諮商方案政策上路快滿一個月，累積超過8000人使用。情境示意圖。本報資料照片

衛福部擴大諮商對象補助方案上路滿月，從今年8月起，擴增31到45歲民眾可免費諮商3次，諮商方案至今已累積服務近8500人，擴增族群占整體4成。諮商心理師公會常務理事黃楷翔表示，自己觀察今年上路狀況比去年改善不少，新系統上線初期因為不熟悉有過短暫陣痛期，但後續漸入佳境，民眾反饋也大多正向。

據衛福部心理健康司統計，擴大方案從8月1日上路後，統計至8月30日下午，「15至45歲青壯世代心理健康支持方案」已經服務8492人、13750人次。依照性別分，男性2340人，女性6152人；依照年齡區分，15至30歲有4968人，占58%、31至45歲3424人，占42%，經評估轉介醫療的高風險者有2262人，占27%。

黃楷翔說，自己在新北、高雄皆有諮商所，兩地的諮商補助名額分配方式略有不同，新北是釋放8至10月的補助名額，高雄則是釋出到年底的補助名額，但不論何種預約詢問都十分踴躍，都已經暫停預約。民眾若有意願加入，目前都是採取候補方式，或是等到新一階段開放名額再加入諮商方案。

去年衛福部推出為期一年的年輕族群心理諮商補助方案，鎖定15至30歲族群，上路初期就爆滿，一度引發亂象，經過溝通協調、追加預算才繼續順利運作。黃楷翔說，新系統上線前幾天有過短暫陣痛期，不少同業因不熟悉狀況比較多，但是後來漸入佳境，但現在還沒進到核銷程序，後續可再觀察行政程序是否順利。

黃楷翔說，以自身經驗觀察，補助收案對象中確實增加不少30歲以上民眾，但是30多歲至40多歲民眾本來就是諮商自費的主要客群。另外，比起撥電話詢問診所預約狀況，不少來詢問者都會透過通訊軟體LINE詢問是否還有補助額度。

黃楷翔表示，新收案民眾很多都是原本就有求助意願者，但可能受限於價格因素，或是宣傳管道不足仍在猶豫階段，這一次的補助看起來有達到讓這些有需求者出來求助。諮商的議題含括婆媳問題、伴侶爭執、職場關係等中壯年危機，希望尋求工作上自我認同、職涯發展探討等，來診間求助希望為人生方向找定錨。

心理諮商 職涯發展 衛福部

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