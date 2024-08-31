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全台皆熱！13縣市亮高溫燈號 新北三峽午後飆39.2度

中央社／ 台北31日電
今天全台天氣炎熱，中央氣象署觀測，午後新北市三峽區氣溫一度飆到攝氏39.2度，雙北、桃園及高屏地區，多處氣溫超過36度。情境示意圖。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
今天全台天氣炎熱，中央氣象署觀測，午後新北市三峽區氣溫一度飆到攝氏39.2度，雙北、桃園及高屏地區，多處氣溫超過36度。情境示意圖。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

今天全台天氣炎熱，中央氣象署觀測，午後新北市三峽區氣溫一度飆到攝氏39.2度，雙北、桃園及高屏地區，多處氣溫超過36度。

氣象署下午2時41分，發布最新13縣市高溫燈號資訊，白天新北市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、彰化縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，桃園市、新竹縣、台中市、嘉義縣、宜蘭縣為黃色燈號，氣溫也可能達36度。

氣象署觀測，下午1時50分，新北三峽氣溫飆升到39.2度，中午台北市信義區及新北市永和區，分別出現37.2度、37.1度高溫，屏東縣九棚下午1時氣溫也達37度。

另外，包括新北市屈尺、台北市科教館、桃園市、高雄市旗山及阿蓮、屏東縣三地門，午後都測到36.5度以上高溫。

氣溫 氣象署 高溫

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