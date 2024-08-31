日月潭水上活動熱門 業者要求浮具總量管制避免下水餃

日月潭是台灣最大湖泊，近來SUP、水上自行車等水上運動熱門，吸引許多玩家體驗，卻有個別玩家申請下水，實際卻收費攬客，讓當地船舶業者相當困擾，要求相關單位落實總量管制，避免失序更影響遊客安全。南投縣政府表示，將邀集日管處、台電和航港局共同討論，維持日月潭水上遊憩品質。

日月潭山光水色風景秀麗，又具有蓄水發電功能，為了維持水域品質和遊客安全，對於船舶有總量管制，目前遊艇數量為138艘，營業用浮具包括SUP、水上自行車、獨木舟等總量則是222艘。政府開放山林和水域，自由玩家也可攜帶浮具到日月潭下水，但需向台電公司報備。

經營浮具的業者表示，因應山林水域開放政策，相關規定將進一步鬆綁，遊客報備下水，對日月潭觀光遊憩業衝擊相當大，甚至還發現有遊客以個人名義申請下水，疑似私下有攬客行為，如果沒有管制，未來可能更氾濫，到處都有遊客下水遊玩，如同「下水餃」，除了影響遊憩品質，以個別名義下水的遊客，缺乏救生器具和人力，更有安全疑慮。

南投縣議員謝明謀、王秋淑說，對於浮具總量管制，希望日月潭相關主管機關應了解地方需求，當地業者相較於自由玩家，在配備與安全上更有保障，希望相關單位做好總量管制，現在日月潭對於遊艇、營業用浮具都有總量管制，但自由玩家也應有總量管制作法，保障日月潭觀光旅遊品質。

南投縣觀光處長陳志賢說，日月潭管理單位包括縣政府、日管處、台電公司和航港局，山林水域開放是政府政策，但相關管理法規和自治條例都在修改，會與相關主管機關共同討論，修改相關的管理規定，同時請台電公司對於自由玩家有違規攬客者加強稽查，維持優質水域活動環境。