青壯年免費心理諮商政策 滿月成效服務逾8000人

三明治世代上有老下有小，夾在中間苦不堪言，衛生福利部推出青壯世代心理健康支持方案，提供宣洩管道，今年8月1日上路，已服務逾8000人，其中女多於男，且以15到30歲居多。

青壯世代心理風暴來襲，30至45歲族群每4人就有1人有憂鬱、焦慮，盛行率最高。衛福部今年擴大提供3次免費心理諮商方案至45歲，8月1日起上路，服務人數從約3萬人增至6萬人。

方案上路滿月，根據衛福部統計，截至8月30日，已服務8492人（1萬3750人次），其中男性2340人、女性6152人；若以年齡分析，15到30歲4968人，31到45歲3524人。整體而言，經評估達轉介風險人數為2262人、占26.64%。

「這是救命方案，不單純是免費諮商。」衛福部心理健康司長陳亮妤曾說，今年可提供服務機構可望增至500家，單一院所由每週服務8人次，上升至12人次。

衛福部去年8月1日起推動年輕族群心理健康支持方案，提供15至30歲民眾每人3次免費諮商，今年進一步擴大到45歲。衛福部表示，有鑑於去年年輕族群詢問度踴躍，今年起建置「心理健康支持方案地圖索引」，民眾上網即可查詢附近合作機構，及預約名額狀況。