張國周強胃散調漲2成 專家揭1類人不適合使用

民眾熟悉的「張國周強胃散」宣布調漲，大小罐包裝建議售價均調漲2成，藥師指出，以所有胃藥種類而言，胃散市占率約2成，但有胃食道逆流者不適合使用；胃腸肝膽科醫師則表示，這類成藥只是第一步救急、消除脹氣，沒辦法治病，有不適症狀還是要就醫，過去就曾有名40多歲男性，長期透過胃散壓抑症狀，最後拖到變成第4期胃癌。

中華民國基層藥師協會理事長沈采穎透露，張國周藥廠8月29日發出產品價格調整通知，小包裝的品項，建議售價從原先每罐150元調整為180元、450克大包裝則從600元漲到720元，均調漲2成。

「張國周強胃散」公告中指出，上次調整價格是民國107年，迄今已逾6年，期間歷經新冠肺炎疫情、物料成本多次調漲、中西藥材原料取得價格日益升高等因素，加上法規更迭致使各相關品質管理、分析檢驗、人事、GDP運輸等費用增加，製藥廠產、銷、運等成本相對大幅度提升。

在張國周這波調整之前，已陸續有普拿疼止痛藥、金十字胃腸藥，以及營養補充品「安素」等知名品牌進行售價調整，沈采穎說，沒有廣告的藥品陸續有調漲5%至10%，雖然不像廣告藥20%這麼多，如果幅度不高，藥局多半會自行吸收。

胃散中含有小蘇打粉等成分，沈采穎說，不太適合有胃食道逆流等症狀的民眾使用，整體而言，在胃藥產品中，胃散產品市占率約2成。

員榮醫院肝膽腸胃科主任吳文傑說，疼痛不舒服如已經超過1周，就不適合自行服用胃散，糞便呈現黑便、血便，或出現噁心、想吐、胸悶、心悸等症狀，要提早就醫；如果本身已有服用抗凝血劑或消炎止痛藥，出現胃痛等不舒服症狀，因為產生胃潰瘍的機率較高，同樣不建議長期服用胃散。

消化性潰瘍容易出血的病人，同樣建議不要直接服用胃藥，吳文傑說，成藥只是第一步的救急用藥，胃散能中和胃酸、幫助消化、消脹氣等，但沒辦法治病，有病灶還是要進一步就醫檢查、用藥；對腎臟科病人來講，胃散含的鋁、鎂可能過量，導致便秘情況更嚴重。

吳文傑說，曾有1名年約40歲的男性，因為胃出血到急診就醫，急診醫師安排胃鏡、止血，但沒有當場作切片檢查，個案也以為自己只是單純胃潰瘍，後來就沒再回診，平常吃胃散緩解症狀、沒有進一步檢查，隔1年多很不舒服再回診，已經是胃癌第4期。

吳文傑說，還有1名個案是垃圾車清運人員，同樣常常會有胃不舒服的狀況，但因為工作因素很難請假，不舒服都吃胃散緩解，有一次吐血到急診就醫，才發現胃潰瘍、胃出血等症狀。