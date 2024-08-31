小草聲援柯文哲疑熱傷害 醫揭2症狀恐嚴重中暑

近50名「小草」到台北地檢署門口聲援民眾黨主席柯文哲，卻有人疑似出現熱傷害，醫師指出，在這樣高溫、水分攝取量少且情緒激動的場合，是有可能的，建議穿著淺色服裝、戴帽子、多喝水，如出現神智變差甚至行為異常，代表處於嚴重中暑狀態，應盡速送醫。

檢廉偵辦京華城案，昨約談民眾黨主席柯文哲、台北市前副市長彭振聲等4人，據悉柯文哲昨凌晨抵達台北地檢署，檢方提出休息後偵訊，柯仍拒絕夜間訊問，檢方因認柯文哲涉嫌重大，有事實足認有串證之虞，若未完成訊問即任其離開，將使案情晦暗不明，而有妨害偵查目的，依法當庭逮捕柯文哲。

開業醫師、台北醫學大學急診學科教授高偉峰表示，現在環境比較熱，確實容易中暑，一般熱傷害從輕到重大致可分為熱痙攣、熱衰竭、中暑等，如果簡單診斷體溫超過40度、神智不清、行為異常等，就代表處於中暑狀態，要盡快送醫；頭暈、頭痛、虛弱等則屬於熱衰竭症狀。

在這樣的陳抗場合，情緒相對高昂，加上氣溫炎熱、喝水量不足，的確可能出現熱傷害的狀況，高偉峰說，人體散熱機轉大致可分為4類，分別為輻射、蒸發、對流與傳導。

高偉峰說，人體約有5至6成的熱藉由這個途徑散熱，假設人體體溫37度、外界溫度25度，身體的熱能就會藉由輻射散出、外界溫度35度效果會減弱、外界溫度37度完全沒有輻射效果，當環境溫度大於37度時，熱能甚至會輻射傳遞到人體。

高偉峰表示，蒸發、流汗是重要散熱機轉，當環境濕度大的散熱效果就不好，如果有服用治療鼻塞、鼻水或腸胃道抗痙攣藥，會抑制排汗、讓流汗能力變差，慢性病用藥也可能影響，1克的水從0度至100度大概需要100卡，但1克的水從液態變成氣態，蒸發時會帶走540卡的熱能，所以蒸發是非常有效的散熱方式。

他說，對流指如果有環境中有風的流通，就比較不容易中暑。傳導為透過接觸等方式傳遞熱能，例如地面經過高溫曝曬，一但坐在這樣的地上，熱能就可能因此傳遞到人體。

高偉峰提醒，如果能多補充一些水分，可以減少散熱情形，一般人在這樣炎熱的環境，建議至少要補充2500至3000毫升的水，同時也要避免進到大太陽下，服裝建議選擇淺色系的，黑色就避免，同時也可配戴有帽緣的帽子；如果情緒激昂、劇烈活動的產熱會增加，增加熱傷害風險，要盡量避免。