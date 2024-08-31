土耳其航空增班台灣 當地旅遊局推薦北愛琴海秘境

土耳其航空日前增班台灣，每週有10班往返兩地，土耳其文化旅遊推廣局也推薦台灣旅客造訪新旅遊路線北愛琴海秘境。

土耳其航空2015年3月開航台灣客運航線，今年8月14日從原本每天1班往返兩地增為每週10班，原本時段使用波音777機型，新增的航班使用787機型。

土耳其航空增班主要是台灣赴土耳其旅遊人數已恢復接近CVOID-19疫情前，且看好未來持續成長。

根據交通部觀光署統計，土耳其航空2015年開航台灣時，當年台灣土耳其的人是4萬7083人次，2016年就破6萬人次，2018年破8萬人次，2019年達8萬7168人次，疫情影響在2021年跌至7386人次；不過，2022年就回升到2萬9586人次，2023年達7萬8286人次，2024年1到5月為3萬7360人次，高於2023年同期3萬957人次，快接近2019年同期3萬9452人次水準。

土耳其文化旅遊推廣局日前也透過台灣代理聯想國際行銷有限公司，推薦新的旅遊路線北愛琴海。

根據聯想國際轉發土耳其文化旅遊推廣局的新聞稿，北愛琴海有一處較少人知的秘境「阿索斯」，這是一座可追溯到公元前6世紀的古城，面對著湛藍的海水，以未受破壞的自然、清新的空氣和古老的寶藏，堪稱是一顆愛琴海的瑰寶，阿索斯也是土耳其受歡迎的橄欖油產地之一。

「阿索斯」可品嚐到愛琴海美食的獨特口味，例如櫛瓜花、海蓬子，港口邊的餐館和酒吧中，都可以吃到阿索斯的招牌菜，如烤章魚沙拉、串燒劍魚、烤淡褐色石斑魚、蠍魚湯、烤魷魚和包餡魷魚。

土耳其文化旅遊推廣局介紹，「阿索斯」的卡德爾加灣、錫夫里傑灣古老港口蘇卡卡齊，都可欣賞到未受破壞的原始美景，因「阿索斯」的海岸大多由大石頭組成，人們通常是通過木橋跳入海中反而更刺激，且因地理位置的原因，「阿索斯」的海水加熱速度較慢，比地中海的水溫要涼爽。

土耳其文化旅遊推廣局說，雅典娜神廟是探訪「阿索斯」古城必造訪的景點，神廟專門供奉保護城市的女神雅典娜，神廟位在城巿最高點，尤其在日落時分，從神廟欣賞夕陽是令人難忘的體驗。

而「阿索斯」城內城外小村莊都很迷人，土耳其文化旅遊推廣局推薦走訪古城牆內的小聚落「貝赫拉姆卡萊村」，漫步在村莊狹窄的街道上，會看到許展現石材工藝的歷史建築，街上的攤位或小店裡，可以找到許多當地自製的的天然產品，村莊內還有一座14世紀鄂圖曼時代的建成清真寺，和有600年歷史優雅古橋。