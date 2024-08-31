中橫東段搶修復建交管 天祥至閣口明起增下午放行時段

受接連地震、颱風影響，中橫公路東段大禹嶺至天祥仍有多處進行搶修復建工程，不分平假日分階段管制放行，夜間封閉。考量大天祥地區交通與農產運輸需求，9月起天祥至太魯閣閣口路段，新增下午3時的放行時段，即每天共5時段放行。

公路局東區養護分局太魯閣工務段表示，因0403地震、上月凱米颱風侵襲，中橫東段沿線持續搶修復建，工程順利，但道路邊坡穩定性較低，落石頻率高，考量用路人安全及施工需要，仍採分階段管制放行，另也邀大天祥地區居民及相關機關、業者討論，訂出9月中橫公路大禹嶺至閣口（110.1K~184.5K）管制措施。

東段管制措施分為兩段，大禹嶺至天祥（110.1K~167.7K）交通管制區間為合歡派出所（114.6K）至天祥，其間關原路段（117.4K）因施作地錨工程，上午7時至8時、10時、中午12時至12時30分、下午2時30分、下午4時至5時30分，共5時段放行，復建工區管制範圍為匡盧隧道東口至野溪休息區（117.1K~117.7K），其餘路段每天上午7時至下午4時30分機動管制。

天祥至太魯閣口（167.7K~184.5K）原本每天4個時段放行，考量大天祥地區住民與農產運輸需求放寬，9月新增下午3時放行時段，每天共5時段放行，包括上午7時至8時、10時、中午12時至下午1時、下午3時及下午5時至5時30分。