快訊

新光金三角戀 小股東要賣股或換股 還有第3條路可選？

外國人在日本爆買房衝突不斷 居民忍無可忍禁止的了嗎

84萬人搶票！劉德華隔11年開唱 抽票中獎率「不到5%」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中橫東段搶修復建交管 天祥至閣口明起增下午放行時段

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
中橫公路東段沿線多處震後持續進行災後搶修復建工程。圖／公路局提供
中橫公路東段沿線多處震後持續進行災後搶修復建工程。圖／公路局提供

受接連地震、颱風影響，中橫公路東段大禹嶺至天祥仍有多處進行搶修復建工程，不分平假日分階段管制放行，夜間封閉。考量大天祥地區交通與農產運輸需求，9月起天祥至太魯閣閣口路段，新增下午3時的放行時段，即每天共5時段放行。

公路局東區養護分局太魯閣工務段表示，因0403地震、上月凱米颱風侵襲，中橫東段沿線持續搶修復建，工程順利，但道路邊坡穩定性較低，落石頻率高，考量用路人安全及施工需要，仍採分階段管制放行，另也邀大天祥地區居民及相關機關、業者討論，訂出9月中橫公路大禹嶺至閣口（110.1K~184.5K）管制措施。

東段管制措施分為兩段，大禹嶺至天祥（110.1K~167.7K）交通管制區間為合歡派出所（114.6K）至天祥，其間關原路段（117.4K）因施作地錨工程，上午7時至8時、10時、中午12時至12時30分、下午2時30分、下午4時至5時30分，共5時段放行，復建工區管制範圍為匡盧隧道東口至野溪休息區（117.1K~117.7K），其餘路段每天上午7時至下午4時30分機動管制。

天祥至太魯閣口（167.7K~184.5K）原本每天4個時段放行，考量大天祥地區住民與農產運輸需求放寬，9月新增下午3時放行時段，每天共5時段放行，包括上午7時至8時、10時、中午12時至下午1時、下午3時及下午5時至5時30分。

太魯閣工務段表示，上午10時、下午3時兩個放行時段，放行前已抵達管制站停等車輛全數放行，排隊車流放行過後即封閉管制；另太魯閣口至長春隧道路段仍續採分流措施。

中橫公路東段沿線多處震後持續進行災後搶修復建工程。圖／公路局提供
中橫公路東段沿線多處震後持續進行災後搶修復建工程。圖／公路局提供

中橫公路 凱米颱風 太魯閣

延伸閱讀

上合歡山注意！台14甲線施工 下周一起交管3個月

苑裡年度限定鬼門關夜市9月1日登場 警方將交管3道路範圍

嘉義民雄大士爺祭明登場 警方交管時間路段出爐

用路人注意！台8線中橫公路24日起施工交管 每天只放行「5時段」

相關新聞

史上首次 衛福部長邱泰源：公務預算補罕藥專款20億

衛福部健保署日前將每劑4900萬的罕見疾病基因治療納入健保，並於8月1日起擴大脊髓性肌肉萎縮症（SMA）給付規則，健保總...

中橫東段搶修復建交管 天祥至閣口明起增下午放行時段

受接連地震、颱風影響，中橫公路東段大禹嶺至天祥仍有多處進行搶修復建工程，不分平假日分階段管制放行，夜間封閉。考量大天祥地...

小草聲援柯文哲疑熱傷害 醫揭2症狀恐嚴重中暑

近50名「小草」到台北地檢署門口聲援民眾黨主席柯文哲，卻有人疑似出現熱傷害，醫師指出，在這樣高溫、水分攝取量少且情緒激動...

牛結節疹「相隔4年」再度現蹤金門 高雄啟動養牛場訪視

時隔四年，牛結節疹再度現蹤金門！牛結節疹是傳染於牛群間的疾病，會造成泌乳量下降，公牛不孕，死亡率為1~5 %，高雄市共有...

缺法律支持…捐腦病友無喪葬補助 衛福部長允諾爭取修法

台灣腦庫去年11月成立，設置於台大醫學院地下室。台灣腦庫學會今天舉辦年會，理事長謝松蒼表示，截至今年8月15日，已有8名...

失聯移工生下先天心臟病兒獲幫助 她感謝台灣醫療和善心

童綜合醫院社工團隊榮獲第7屆南山醫務社工獎團體組卓越獎，醫院副院長吳肇鑫獲獎時分享心情說，該院曾遇過失聯移工生出一名先天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。