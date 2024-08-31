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失聯移工生下先天心臟病兒獲幫助 她感謝台灣醫療和善心

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
童綜合醫院社工團隊榮獲第7屆南山醫務社工獎團體組卓越獎。圖／南山人壽慈善基金提供
童綜合醫院社工團隊榮獲第7屆南山醫務社工獎團體組卓越獎。圖／南山人壽慈善基金提供

童綜合醫院社工團隊榮獲第7屆南山醫務社工獎團體組卓越獎，醫院副院長吳肇鑫獲獎時分享心情說，該院曾遇過失聯移工生出一名先天性心臟病兒子，心臟外科團隊積極治療，社工團隊也奔走尋找資源協助，才讓母子順利回國，這名印尼籍母親離台前感謝說，幸好孩子生在台灣，才有活下來的機會。

南山醫務社工獎本月28日在台北頒獎，童醫社工獲南山醫務社工獎團體組卓越獎，童綜合醫院的社工室共有9位專業社工師，24小時服務門診、急診、住院病患，2023年服務3198位個案，還擴展服務社區民眾，導入各式健康促進的活動與理念。

童綜合醫院社工室課長游怡貞指出，目前童醫院社工服務為三大工作內容，一是個案工作，運用社會資源協助病人因應危機，促進疾病與社會適應能力，改善生活品質；二是團體工作，童醫院目前成立了8種疾病病友會，藉由辦理講座與活動鼓勵病人與家屬走入社區，加強病友間的向心力； 三是社區工作，以社區民眾健康需求為核心，將疾病預防與健康促進概念導入社區。

副院長吳肇鑫表示，童綜合醫院社工團隊有許多特色，建置全國首創性侵害驗傷採證套組資訊系統及保護性個案簡訊通報系統，在突發事件時結合急診、護理、檢驗、藥師，讓個案需緊急用藥、醫療處置、相關檢驗連結，即時提供個案最適切的處置。

童綜合醫院鄰近工業區、台中港等具特殊地緣性，就醫族群中失聯移工，因無健保身分而衍伸醫療費用、照顧資源薄弱等問題，經由社工團隊協助媒合相關資源，並連繫協調國際醫療轉送歸國；也協助外籍人士生育過程可能面臨問題與需求，如生母或生父身分不明、無健保自費醫療費用，無國界維護非本國籍兒少權益。

吳肇鑫表示，該院曾遇過失聯移工生出一名先天性心臟病兒子，除了心臟外科團隊積極治療，社工團隊也奔走尋找資源協助，才讓母子順利回國，這名印尼籍媽媽感謝表示，幸好孩子誕生在台灣，才能有活下來的機會。

童綜合醫院社工團隊榮獲第7屆南山醫務社工獎團體組卓越獎，圖為醫院社工團隊。圖／童綜合醫院提供
童綜合醫院社工團隊榮獲第7屆南山醫務社工獎團體組卓越獎，圖為醫院社工團隊。圖／童綜合醫院提供
童綜合醫院社工團隊在個案訪視時，關懷了解患者與家屬需求。圖／童綜合醫院提供
童綜合醫院社工團隊在個案訪視時，關懷了解患者與家屬需求。圖／童綜合醫院提供

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