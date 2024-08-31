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軍警消防「免費入園」！遠雄海洋公園向英雄們致敬
0403花蓮強震，在災難發生的第一時間，約2千餘名軍人、警察與消防員迅速集結，投入救援行動。遠雄海洋公園感謝這群英雄守護花蓮，即起9/5推出「軍警消優惠活動」，凡軍人、警察與消防員（含現/退役、義消等）現場持有效證件，並搭配一位同行者臨櫃購買全票990元，本人可享免費入園，另同行親友也可享有購票優惠價699元（限購4張）。
此外，海洋公園同步推出「9月壽星優惠」，9/1至9/30壽星本人憑身分證，小朋友可憑健保卡，搭配一位同行者現場購買全票990元，壽星本人即可免費入園。
另有「花蓮慢慢玩，隔日免費再入園+1」優惠專案，即日起至12/31，只要購票入園，都可享有隔日免費再入園優惠。
遠雄海洋公園於9/7起推出萬聖特別企劃活動「Halloween小鬼祭!!」，每日一場主題限定遊行，9/7至10/31有「尖叫吧!Halloween搞鬼派對」，海洋公園主打不嚇人的可愛鬼，還推出限定節慶餐點。園區也將布置成充滿驚奇與趣味的萬聖節場景，讓遊客沉浸在濃厚的節日氣氛中。
萬聖期間，還有骷髏MAN大鬧園內的探險島水族館，每日兩場的「萬聖骷髏MAN餵食秀」，由骷髏MAN現身於園區內探險島水族館，他將指揮著水族館內的魟魚、鯊魚們大鬧最受歡迎的餵食秀。
官網：www.farglory-oceanpark.com.tw
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