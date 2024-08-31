牛結節疹「相隔4年」再度現蹤金門 高雄啟動養牛場訪視

時隔四年，牛結節疹再度現蹤金門！牛結節疹是傳染於牛群間的疾病，會造成泌乳量下降，公牛不孕，死亡率為1~5 %，高雄市共有53戶養牛場，飼養牛隻總計7617頭，動保處將加強疾病宣導，協助農民做好生物安全措施，並配合防檢署指示相關防疫措施，呼籲農民若發現疑似病例，應立即通報，方能在第一時間內控制本病發生及蔓延。

農業部昨表示，金門縣某牧場部分牛隻皮膚發現異常結節，該場內飼養180頭肉牛，經畜衛所以聚核酶鏈反應（PCR）檢出牛結節疹病毒核酸，確診為牛結節疹病例，已先依風險狀況完成7頭疑患病牛隻撲殺工作，同時完成案例場周邊半徑3公里內31場養牛場臨床檢查，未發現可疑案例，疫情尚無擴散跡象。

金門在109年7月10日發生首例牛結節疹案例，次年於本島發生，經全面施打疫苗而撲滅；牛結節疹是一種痘病毒疾病，傳播方式為牛群中直接或間接接觸或昆蟲傳播，只會感染牛和水牛，非人畜共通傳染病，發病特徵為高燒、皮膚、黏膜和內臟結節、淋巴結腫大、皮膚水腫，泌乳量下降，公牛不孕，嚴重會造成死亡，據統計死亡率為1~5 %。