高溫+午後雷陣雨 熱低或颱風恐下周五之後影響台灣
珊珊颱風已於今天上午8時減弱為熱帶性低氣壓，中央氣象署預報員張承傳表示，至於目前在菲律賓東方海面的熱帶低壓系統，強度逐漸增強，下周前期就有機會發展為熱帶性低氣壓、甚至颱風，之後逐漸往台灣附近靠近，時間點預期是下周後半段，台灣天氣屆時變化會比較大。
降雨趨勢，張承傳表示，下周二之前，各地多為晴到多雲、有午後雷陣雨的天氣。午後雷陣雨比較高的地區主要在各地山區、中南部近山區的平地。今明兩天中南部午後有機會出現局部性大雨，中南部清晨可能有零星短暫陣雨。到了下周三、周四，隨著熱帶擾動逐漸靠近，在迎風面的北、東水氣會逐漸增加；下周三主要在大台北地區、東半部、恆春半島會開始有零星降雨；下周四之後迎風面降雨會逐漸擴大，包括桃園以北、東半部、恆春半島開始有局部短暫陣雨，這兩天中南部地區大致上維持多雲、午後雷陣雨的天氣型態為主。
張承傳表示，下周五開始受到熱帶性低氣壓或其外圍環流影響，迎風面北部、東半部、恆春半島轉為有局部短暫陣雨天氣，中南部維持午後雷陣雨的天氣型態。下周後半段留意長浪現象。
氣溫趨勢，張承傳表示，下周一、周二之前各地溫度持續偏高，大部分地區33至36度，大台北地區、花東、苗栗以南，局部地區有機會來到36度以上，中午前後氣溫偏高，外出要多補充水分、注意防曬。
張承傳表示，該熱帶系統發展之後，短期會往偏北方向移動，後期離台灣遠近要看它北邊高壓強弱，如果高壓偏弱，它會比較往偏東海方向移動，如果後期高壓比較強的話，是有機會靠近台灣。所以大概在台灣到東海這個區域都是有可能的，視後期它北邊太平洋高壓強度變化而定。
至於是否會形成摩羯颱風，張承傳表示，目前來看環境條件有利它發展，移動方向的海溫、垂直風切有利發展，強度有機會增強到比較強的狀況，影響時間點預期在下周五之後，甚至下周的周末，才會比較靠近台灣地區。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言