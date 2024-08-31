高溫+午後雷陣雨 熱低或颱風恐下周五之後影響台灣

珊珊颱風已於今天上午8時減弱為熱帶性低氣壓，中央氣象署預報員張承傳表示，至於目前在菲律賓東方海面的熱帶低壓系統，強度逐漸增強，下周前期就有機會發展為熱帶性低氣壓、甚至颱風，之後逐漸往台灣附近靠近，時間點預期是下周後半段，台灣天氣屆時變化會比較大。

降雨趨勢，張承傳表示，下周二之前，各地多為晴到多雲、有午後雷陣雨的天氣。午後雷陣雨比較高的地區主要在各地山區、中南部近山區的平地。今明兩天中南部午後有機會出現局部性大雨，中南部清晨可能有零星短暫陣雨。到了下周三、周四，隨著熱帶擾動逐漸靠近，在迎風面的北、東水氣會逐漸增加；下周三主要在大台北地區、東半部、恆春半島會開始有零星降雨；下周四之後迎風面降雨會逐漸擴大，包括桃園以北、東半部、恆春半島開始有局部短暫陣雨，這兩天中南部地區大致上維持多雲、午後雷陣雨的天氣型態為主。

張承傳表示，下周五開始受到熱帶性低氣壓或其外圍環流影響，迎風面北部、東半部、恆春半島轉為有局部短暫陣雨天氣，中南部維持午後雷陣雨的天氣型態。下周後半段留意長浪現象。

氣溫趨勢，張承傳表示，下周一、周二之前各地溫度持續偏高，大部分地區33至36度，大台北地區、花東、苗栗以南，局部地區有機會來到36度以上，中午前後氣溫偏高，外出要多補充水分、注意防曬。

張承傳表示，該熱帶系統發展之後，短期會往偏北方向移動，後期離台灣遠近要看它北邊高壓強弱，如果高壓偏弱，它會比較往偏東海方向移動，如果後期高壓比較強的話，是有機會靠近台灣。所以大概在台灣到東海這個區域都是有可能的，視後期它北邊太平洋高壓強度變化而定。