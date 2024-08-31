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再現國家重要古物 台鐵公文檔案於台北車站展出

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
「追風的我們：台灣鐵道檔案風景話」行動展於台北車站開幕。圖／台鐵公司提供
「追風的我們：台灣鐵道檔案風景話」行動展於台北車站開幕。圖／台鐵公司提供

台鐵歷史可追溯至1887年清朝時期，由台灣巡撫劉銘傳成立鐵路商務總局辦理鐵路運輸，距今已有137年，過去的歷史也留下許多寶貴的文化資產。國發會檔案管理局攜手台鐵合辦「追風的我們：台灣鐵道檔案風景話」行動展，於台北車站登場，藉由漫畫家簡嘉誠的作品《青空下的追風少年》引領大家回到從前的台鐵。

台鐵公司表示，《青空下的追風少年》榮獲第17屆日本國際漫畫賞「最優秀賞」（金獎），其參考的歷史檔案為2006年中原大學黃俊銘副教授在執行「鐵道部原工務室、電源室與食堂之調查研究」時，在台鐵石牌工務處倉庫發現一批台灣總督府時期及戰後的台鐵公文檔案。

台鐵公司指出，在國家檔案管理局妥善保存、維護及推廣下，台鐵公文檔案不僅是鐵道發展的紀錄，更是台灣整體進步的縮影，而行動展中展示的地圖、照片及公文書等，也描繪出時空流轉下台鐵人的工作及生活場景。

受邀出席開幕式、畢業於國立政治大學新聞系的王淑美與台鐵的淵源十分深厚，因為母親是鐵路幼稚園的任教老師，她當年就在鐵路醫院出生，後來進入母親任教的鐵路幼稚園就讀，也是鐵路小學第15屆的畢業校友。鐵路小學位在中正路1949號，隔壁就是當時的台鐵局辦公室，現在的國立台灣博物館鐵道部園區。

王淑美表示，印象最深刻的就是台鐵局的禮堂，她跟其他小夥伴稱作「大禮堂」，裡面常常會放一些老少咸宜的電影，每每看到主角出場的時刻，坐在地上看電影的小觀眾們會開心的用力鼓掌。鐵路小學的校外教學也為王淑美津津樂道，她跟同學搭著有榻榻米大通鋪的平快車，至日月潭快樂遊覽的大好風光。

民國52年次的陳寶玉，其父親是負責交通車維修的技術人員，因此5歲時就讀鐵路幼稚園，也與台鐵結下了不解之緣。陳寶玉退休後加入台鐵文化志工隊，持續努力推廣鐵路文化，印象最深的是台鐵小英雄的活動，能夠向小朋友介紹台灣鐵路及火車的故事，並教孩子辨識不同火車的特點。

台鐵公司董事長杜微前往展場參觀表示，除了公文檔案外，台鐵也努力保存更多文物資產，例如俗稱「藍寶寶」的DR2100~2400型柴油客車，現已完成整修，正進行動態測試；典藏珍貴鐵道文物及客家民俗的苗栗火車頭園區，也將在年底前開幕。

「追風的我們：台灣鐵道檔案風景話」行動展於台北車站開幕。圖／台鐵公司提供
「追風的我們：台灣鐵道檔案風景話」行動展於台北車站開幕。圖／台鐵公司提供

台鐵 小學 鐵道

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