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女兒把草莓醬淋白飯 下秒1句話驚呆百萬網友：有前途
許多孩子年紀輕輕，卻說出讓大人都驚訝的話語。一名媽媽分享，女兒有次想把草莓醬淋在白飯上，雖然給出不適合的建議，但女兒還是照做，入口後默默搖頭，說了一句話讓她超震驚！貼文一出後，引發百萬網友點閱。
臉書粉專《魚漿夫婦》近日轉貼一名日本媽媽的推特，指出女兒某次突然想把草莓醬淋在白飯上，她回女兒「隨妳高興」，沒想到女兒真的這麼做，但吃了一口後，便默默搖頭，說了一句「我不會因為這次失敗而放棄，還是要繼續嘗試各種不同的事物」。
貼文一出後，超過2百萬網友點閱，紛紛表示「這女孩不得了」、「這女孩有前途啊」、「根本成功創業家雛型」、「願意讓孩子這樣嘗試的家長更棒」、「未來一片光明」、「好棒的孩子跟家長」、「這樣超棒！不論什麼事都親自體驗，慢慢探索自己的人生」、「妹妹是正向的代表人物」。
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