快訊

女教授年薪比男教授少50萬 全球高教陷「玻璃天花板」

子瑜也受害！TWICE也遭AI換臉製成不雅片 JYP娛樂發聲：絕對告到底

菜瓜布恐比馬桶刷髒！多久要換… 綠色和黃色兩面都能洗碗？正確用法曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女兒把草莓醬淋白飯 下秒1句話驚呆百萬網友：有前途

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媽媽分享，女兒有次想把草莓醬淋在白飯上，雖然給出不適合的建議，但女兒還是照做，入口後默默搖頭，說了一句話讓她超震驚！示意圖／Ingimage
一名媽媽分享，女兒有次想把草莓醬淋在白飯上，雖然給出不適合的建議，但女兒還是照做，入口後默默搖頭，說了一句話讓她超震驚！示意圖／Ingimage

許多孩子年紀輕輕，卻說出讓大人都驚訝的話語。一名媽媽分享，女兒有次想把草莓醬淋在白飯上，雖然給出不適合的建議，但女兒還是照做，入口後默默搖頭，說了一句話讓她超震驚！貼文一出後，引發百萬網友點閱。

臉書粉專《魚漿夫婦》近日轉貼一名日本媽媽的推特，指出女兒某次突然想把草莓醬淋在白飯上，她回女兒「隨妳高興」，沒想到女兒真的這麼做，但吃了一口後，便默默搖頭，說了一句「我不會因為這次失敗而放棄，還是要繼續嘗試各種不同的事物」。

貼文一出後，超過2百萬網友點閱，紛紛表示「這女孩不得了」、「這女孩有前途啊」、「根本成功創業家雛型」、「願意讓孩子這樣嘗試的家長更棒」、「未來一片光明」、「好棒的孩子跟家長」、「這樣超棒！不論什麼事都親自體驗，慢慢探索自己的人生」、「妹妹是正向的代表人物」。

人生 日本 白飯 草莓

延伸閱讀

她問有「想回家但其實已在家」的感覺嗎 一票人共鳴：缺少歸屬感

做牛做馬只拿一盒餅 他批婚宴「紅包亂象」：貪婪人類太多

難跨心理門檻？一堆台灣女性不敢進日本裸湯 過來人：一泡就回不去

客人叫外送要求「湯麵分開」 麵線店老闆頭痛：真的考倒我了

相關新聞

史上首次 衛福部：公務預算補罕藥專款、避免擠壓點值

衛福部健保署日前將每劑4900萬的罕見疾病基因治療納入健保，並於8月1日起擴大脊髓性肌肉萎縮症（SMA）給付規則，健保總...

女兒把草莓醬淋白飯 下秒1句話驚呆百萬網友：有前途

許多孩子年紀輕輕，卻說出讓大人都驚訝的話語。一名媽媽分享，女兒有次想把草莓醬淋在白飯上，雖然給出不適合的建議，但女兒還是照做，入口後默默搖頭，說了一句話讓她超震驚！貼文一出後，引發百萬網友點閱。

借錢之前再想想！半數友誼因金錢糾紛結束 10大不該借錢給朋友的理由

借錢給朋友往往是沒有什麼好下場的，如果下回你遇到朋友借錢而不知道該怎麼拒絕，也許把這篇文章貼給對方看就好...

再現國家重要古物 台鐵公文檔案於台北車站展出

台鐵歷史可追溯至1887年清朝時期，由台灣巡撫劉銘傳成立鐵路商務總局辦理鐵路運輸，距今已有137年，過去的歷史也留下許多...

摩羯颱風最快下周一生成 賈新興預期這天起恐威脅台灣

今年第11號颱風摩羯可能下周生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，觀察明天至下周一菲律賓東方，有熱...

高溫+午後雷陣雨 熱低或颱風恐下周五之後影響台灣

珊珊颱風已於今天上午8時減弱為熱帶性低氣壓，中央氣象署預報員張承傳表示，至於目前在菲律賓東方海面的熱帶低壓系統，強度逐漸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。