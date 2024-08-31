摩羯颱風最快下周一生成 賈新興預期這天起恐威脅台灣

今年第11號颱風摩羯可能下周生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，觀察明天至下周一菲律賓東方，有熱帶性低氣壓發展的機會，並於下周一至下周二有增強為摩羯颱風的機率，要特別關注其後續預報的趨勢。同時觀察下周四至下周五，環境駛流場的預測趨勢。

近期天氣預報，賈新興表示，明天午後苗栗以南及花東山區有局部短暫陣雨。下周一至下周二，清晨至上午，嘉南有零星短暫陣雨，午後台中以南山區有零星短暫陣雨。明天中太平洋附近，有熱帶性低氣壓HONE移入西北太平洋區域的機率。

賈新興表示，下周三清晨，雲嘉南有零星短暫雨，午後南部山區及花東山區有零星短暫陣雨。下周四，北海岸、基隆至東北角有局部雨，午後嘉義以南山區、新北山區及宜花山區有零星短暫陣雨。

賈新興表示，下周五有受颱風外圍環流影響的機率，北海岸、基隆至東北角有局部雨，午後全台各地有陣雨。下周六至9月9日傍晚，有受颱風影響的機率，各地有陣雨， 其中宜蘭、北部山區及南投以南有局部較大雨勢發生的機率。９日晚上，新竹以北及宜花東轉多雲零星短暫雨，新竹以南仍有局部短短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。