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高溫午後雷陣雨 摩羯颱風最快下周生成、不排除威脅台灣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天北部地區水氣偏少，全天都是晴時多雲天氣。氣溫依然持續偏高，各地白天高溫上看33-34度，大台北盆地、中南部內陸近山區、花東縱谷地區有36度極端高溫發生的機會。本報資料照片
今天北部地區水氣偏少，全天都是晴時多雲天氣。氣溫依然持續偏高，各地白天高溫上看33-34度，大台北盆地、中南部內陸近山區、花東縱谷地區有36度極端高溫發生的機會。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，今天台灣附近吹著微弱的偏北至東北風，帶來北方偏乾的空氣，迎風面的北部地區水氣偏少，全天都是晴時多雲天氣，午後在山區附近才有零星短暫陣雨機會。中南部地區相對比較不穩定，凌晨中部沿海地區有小範圍對流雲系發展帶來局部較大雨勢，午後時段內陸山區還是容易有熱對流雲系發展，仍有局部短暫陣雨或雷雨，尤其南部平地受雲系擴散影響的機會比較高。

明天台灣附近維持相似的大氣環境，歐宗學表示，北部全天穩定，中南部晨間在沿海地區有零星降雨機會，午後同樣有熱對流雷陣雨。

這兩天除了降雨以外，仍然要留意高溫影響。歐宗學表示，雖然是微弱的北風環境，但這個季節還不會有涼冷的空氣南下，氣溫依然持續偏高，預估各地白天高溫依然上看33-34度，在內陸地區通風比較差的，像是大台北盆地、中南部內陸近山區、花東縱谷地區有36度極端高溫發生的機會，紫外線過量至危險等級，戶外長時間活動做好防曬並適時休息、補充水分，以免熱傷害。

類似的天氣型態大致可以持續到下周一、周二左右，歐宗學表示，再往後的天氣如何就得看目前在菲律賓東方海面發展的熱帶擾動狀況了，目前結構仍然鬆散，還沒有明顯的組織性，但預報未來有持續發展增強的機會，可能成為今年第11號颱風摩羯。

歐宗學表示，未來的預測路徑會先偏北移動一段以後轉偏西到西北方向移動，但現在的預報對於這個偏北後轉偏西的時間點掌握度不佳，仍然有相當大的分歧，部分預報模式在下周後期有接近通過台灣附近的機會，但也有部分的預報結果是遠離台灣、沒有明顯影響，還沒辦法下定論，持續觀察。

高溫

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