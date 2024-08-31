快訊

直指柯文哲？彭振聲涉貪汙圖利罪 遭檢聲押禁見

美股走升 道瓊漲228點續創歷史新高、那指上揚1.13%

晴朗炎熱午後雨 吳德榮：摩羯颱風醞釀 下半周恐登陸構成威脅

月長期天氣展望 氣象署：熱帶擾動訊號較活躍

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
未來1個月長期天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
未來1個月長期天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

中央氣象署發布未來1個月長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，近期，西北太平洋熱帶擾動訊號較活躍。本周末到下周初期，台灣大致為多雲到晴的炎熱天氣，中南部有午後局部雷陣雨。隨後至第2周期末，台灣附近轉為水氣偏多的不穩定環境，各地降雨機會增加。

氣象署說，模式預測，未來第1周期中前，各地多雲到晴，受到熱力作用影響，午後中南部及其他山區有局部短暫雷陣雨。第1周期末至第2周，環境場水氣偏多，天氣不穩定，各地降雨機率增加。近期，西北太平洋熱帶擾動訊號較活躍，隨時注意氣象署最新預報資訊。

第1周：平均氣溫預測，北部及中部以「高於」氣候正常值的機率最大，南部及東部以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1-4周：1個月之展望，平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

氣象署 雨量

延伸閱讀

周末高溫慎防午後降雨 2颱風生成機率如何？這2天是觀察重點

未來一周炎熱留意午後雨勢 下周又有熱帶擾動發展機率

第11號颱風「摩羯」恐下周生成 不排除侵襲台灣

今飆37度留意午後大雷雨 下周又有熱帶擾動發展

相關新聞

晴朗炎熱午後雨 吳德榮：摩羯颱風醞釀 下半周恐登陸構成威脅

今天盛行弱偏南風、仍偏熱，注意防曬、防中暑；氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，清晨中部偶有局部短暫...

地震告警標準9月調整 新增「規模6.5、震度3級以上」

○四○三花蓮地震規模達七點二，全台有感，但不少民眾第一時間未收到地震國家災防警報，引發爭議。中央氣象署昨表示，九月一日起...

橘世代／退休力步道【無障礙篇】熟齡選步道 首重無障礙

住在台北市的蔡小姐化療後，只要體力尚可，就會搭乘大眾交通運輸工具到陽明山二子坪步道健行，除了風景秀麗，最重要的是沿途輕鬆...

明年滅C肝？ 4成民眾未篩

衛福部喊出要超前世界衛生組織訂定二○三○年消滅Ｃ肝的目標，提早於二○二五年達標。不過，符合國健署成人健檢Ｃ肝篩檢的四十五...

月長期天氣展望 氣象署：熱帶擾動訊號較活躍

中央氣象署發布未來1個月長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，近期，西北太平洋熱帶擾動訊號較活躍。本周末...

不當台積電高管、捨40萬薪做8萬元醫師…徐超斌為南迴2萬病人奔走 中風又罹癌還要做什麼？

「超人曾經來，但已經走了。」被稱為「超人醫生」的徐超斌，在人生最顛峰的39歲因過勞而中風。2019年，才52歲的他，被確診為鼻咽癌。經過2次大手術，救回一命，身心靈也承受到巨大的折磨。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。