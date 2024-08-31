月長期天氣展望 氣象署：熱帶擾動訊號較活躍

中央氣象署發布未來1個月長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，近期，西北太平洋熱帶擾動訊號較活躍。本周末到下周初期，台灣大致為多雲到晴的炎熱天氣，中南部有午後局部雷陣雨。隨後至第2周期末，台灣附近轉為水氣偏多的不穩定環境，各地降雨機會增加。

氣象署說，模式預測，未來第1周期中前，各地多雲到晴，受到熱力作用影響，午後中南部及其他山區有局部短暫雷陣雨。第1周期末至第2周，環境場水氣偏多，天氣不穩定，各地降雨機率增加。近期，西北太平洋熱帶擾動訊號較活躍，隨時注意氣象署最新預報資訊。

第1周：平均氣溫預測，北部及中部以「高於」氣候正常值的機率最大，南部及東部以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1-4周：1個月之展望，平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。