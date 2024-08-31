晴朗炎熱午後雨 吳德榮：摩羯颱風醞釀 下半周恐登陸構成威脅

今天盛行弱偏南風、仍偏熱，注意防曬、防中暑；氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，清晨中部偶有局部短暫雷陣雨，午後近山區局部雷陣雨發展，並擴展至部分平地，有局部性大雷雨發生的機率。北部23至37度、中部25至36度、南部25至36度、東部23至37度。

吳德榮表示，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱珊珊在四國、偏東進行，下午登陸本州、並減弱為熱帶低壓。

要注意接下來的颱風可能影響台灣。吳德榮表示，歐洲系集模式（ECMWF）及美國系集模式（GEFS）模擬皆顯示，下半周（9月5至8日）有颱風通過台灣附近，路徑包括從台灣旁邊掠過或直接登陸，其威脅不可小覷。由於屬期末模擬，不確定性大，應持續觀察模式的調整。