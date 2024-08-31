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橘世代／退休力步道【無障礙篇】規畫出遊行程 廁所決定距離

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北報導
陽明山二子坪步道是北部較平易近人的近郊步道。本報資料照片
陽明山二子坪步道是北部較平易近人的近郊步道。本報資料照片

「每次在路上遇見一位行動不便者，都很感謝他們願意出門。」多扶事業創辦人許佐夫當年因為九十多歲的外婆以輪椅代步，促使他從紀錄片編導改而投身無障礙服務，十多年來幫助許多家庭完成無障礙外出及旅遊的心願，他說：「為什麼出去玩或是到戶外很重要，不只是因為接觸大自然身心愉悅，其實最重要的是社會融入，讓他們感受到自己跟大家是一樣的。」

但他提醒，子女也要先做好心理建設，很有可能做足準備，結果出門前一刻，長輩忽然不想出門，他說，大部分長輩不是真的拒絕，他們可能是忽然想上廁所不好意思開口，或是擔心子女帶他們出去玩會太累，這時可以用緩兵之計，不要急著說服他們，先安撫長輩的心情，當他們感受到家人不覺得累贅時，就會願意出門。

在行程安排上，除了景點要具備無障礙設施，廁所是一大重點，許佐夫強調「廁所決定距離」，沿途安排廁所才能到更遠的景點，但也不要讓長輩覺得全家等他一個人上廁所。許佐夫也呼籲，目前的無障礙廁所數量不足，台灣社會愈來愈高齡，這些都是亟待改善的事項。

此外，長照家庭尤其需要安排出遊，對長輩以及照顧者來說，外出是他們喘息的時刻，他想對每一位家庭照顧者說：「最需要被照顧的，是你自己。」他建議出遊時可以為自己設定一個小目標，例如這趟要好好喝杯咖啡，而不只是陪長輩而已。

數位版看這裡

輪椅族也方便！一表看全台好走步道 增加長輩出門意願

隨著台灣社會高齡化，愈來愈多人出遊時會將無障礙設施視為首要考量，步道是否平整，若行動不便者或輪椅可否通行，沿途是否設置廁所，都要納入考量，點進數位版，跟著小編一起盤點台灣提供無障礙旅遊的景點，以及如何為親友規畫一趟安心愉快的無障礙行程。

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