地震告警標準9月調整 新增「規模6.5、震度3級以上」

○四○三花蓮地震規模達七點二，全台有感，但不少民眾第一時間未收到地震國家災防警報，引發爭議。中央氣象署昨表示，九月一日起將在現有條件下，新增「預估規模六點五以上，且震度可能達三級以上」縣市民眾發送災防告警細胞廣播訊息，未來警報發布覆蓋範圍擴大，預警時間也將縮短。

氣象署地震測報中心主任吳健富說，二○二二年至今，約有八個規模六點五以上地震，若以新增條件試算，平均每縣市約增加一點四次的警報發布，單一縣市最多增加四次，經評估不會太過擾民，加發布後，預估收到訊息次數較多的是北部縣市，原因是受到場址效應，現有震度衰減公式低估地震震度。

現行災防告警訊息發送標準是當地預估發生規模五點○以上地震，且震度達四級以上的縣市，○四○三花蓮地震當時，不少縣市達標卻未收到告警訊息。

氣象署昨表示，九月起災防告警訊息發送條件更新為，當地震預警系統預估發生規模五點○以上地震，針對預估震度可能達四級以上的縣市民眾，或預估發生規模達六點五以上地震，且預估震度可能達三級以上縣市民眾。

氣象署地震測報中心主任吳健富說明，考量規模六點五以上地震常伴隨較長的搖晃時間，及強大的低頻能量，且後面還有一些能量會慢慢釋放，用初始震度可能會低估，此外，高樓層感受到的搖晃程度相對明顯，經多次與專家學者討論，新增地震速報發布條件。