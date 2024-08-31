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明年滅C肝？ 4成民眾未篩

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
衛福部長邱泰源表示，台灣已找出約87%的C型肝炎患者，且98%已接受治療，希望在明年前，努力找出潛在C肝病人。記者林琮恩／攝影
衛福部長邱泰源表示，台灣已找出約87%的C型肝炎患者，且98%已接受治療，希望在明年前，努力找出潛在C肝病人。記者林琮恩／攝影

衛福部喊出要超前世界衛生組織訂定二○三○年消滅Ｃ肝的目標，提早於二○二五年達標。不過，符合國健署成人健檢Ｃ肝篩檢的四十五至七十九歲民眾，僅六一二萬人接受篩檢，比率為百分之五十八，仍有逾四成民眾未受檢，形成瓶頸。專家建議，政府應分析尚未受檢民眾樣態，鎖定族群進行篩檢，才有望在明年達標。

台灣社區醫院協會理事長朱益宏表示，距離年底僅剩下四個月，符合篩檢條件的民眾仍有約四成尚未受檢，政府應優先分析，已經篩檢的對象，所處的地域是否存在著城鄉差距，如果大多都是居住在都會區，偏遠地區受檢比率偏低，可能是獲取資訊能力不足，接下來的時間應強化在地衛生所、基層診所等在地醫療系統協助。

朱益宏表示，Ｃ肝篩檢必須經過抽血，屬醫療行為，病人本身須有意願，才會出來篩檢，剩餘尚未篩檢者，也得釐清是否是「沒有意願篩」，如果沒有意願，政府得思考增加篩檢誘因，讓篩檢量達標。

台灣健康醫院學會理事長林名男說，國家癌症防治計畫、健康醫院學會相關指標、地方衛生局考核機制等，均把Ｃ肝列為重點項目，醫院把Ｃ肝篩檢服務直接送至病人手中，不等患者到院篩檢，像大林慈濟醫院透過系統設定，民眾就醫時，若符合Ｃ肝篩檢資格但尚未受檢，該科醫師就會直接協助安排檢查，大幅提升篩檢率。

衛福部長邱泰源說，台灣已找出約百分之八十七的Ｃ肝患者，距離世衛組織找出九成患者的目標，差距僅剩百分之三，且找到的患者中，已有百分之九十八已接受治療，超過世衛的百分之八十目標。

國健署長吳昭軍表示，對國內Ｃ肝篩檢有信心，不用等到明年底，預計今年底、明年初就能達標。

患者 衛生所 衛福部

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