橘世代／退休力步道【無障礙篇】鼓勵健走 簡文仁盼推台版朝聖之旅

物理治療師簡文仁健步如飛走在台北市的南港公園，邁步走到石能量廣場，一下子躍到大石頭上，輕鬆自如完全看不出來今年六十九歲。喜歡登山健行的他，除了幾乎每天都去的虎山，若以市區來說，南港公園是一個好去處，從昆陽捷運站步行十多分鐘可達，綠蔭環繞，還有木、石、氣三個能量廣場，園內寬敞、步道平緩，可散步也可快走。

此外，台北盆地周圍的登山步道，像是汐止大尖山、內湖白石湖步道，以及每年五月盛開桐花的土城承天禪寺步道，都是他常去而且適合大眾的健走路線，若是住家附近有河濱公園也是絕佳的運動場域。

他說，健走是最安全的運動，無須額外花費，也不用特別技巧，裝備上也很簡單，帶一壺水、擦汗毛巾，穿著輕便吸汗即可，但是「需要一雙適合的鞋子，最好是具備吸震、止滑、透氣三項功能」，畢竟運動是追求健康，不要因為不合腳的鞋子而受傷。即使只是在家裡超慢跑，也要穿適合的鞋來保護雙腳。

此外，別忘了帶著愉悅的心情出發，如果只是強迫自己運動，效果不會好，「要享受走路的感覺，欣賞眼前風景，像夏天登山經常看到蝸牛，我最喜歡數一數今天看到幾隻。」讓登山充滿樂趣。他提醒，每個人要找到適合自己的運動，如果退化性關節炎很嚴重，就不要增加膝蓋負荷，不要再走難度高的登山步道，應進行一些和緩的運動。

簡文仁於八月一日成為新任國策顧問，首先以「打造科技人文步道、推出台灣朝聖之旅」為目標，除了鼓勵國人多走路，賞景並認識關於步道的精采歷史故事，也期待各縣市的特色步道吸引外國遊客，將台灣的登山步道視為一輩子必須朝聖一次的圓夢旅程。