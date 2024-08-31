橘世代／退休力步道【無障礙篇】熟齡選步道 首重無障礙

住在台北市的蔡小姐化療後，只要體力尚可，就會搭乘大眾交通運輸工具到陽明山二子坪步道健行，除了風景秀麗，最重要的是沿途輕鬆好走，幫助她恢復健康，因此特別在聯合報健康事業部與元氣網聯合徵求的「全台百條退休力步道路線」問卷中分享自己的經驗。

這次調查共回收有效問卷三百廿五份，推薦步道逾二百五十條，推薦理由以「景色宜人」最多，但「步道平整與坡度平緩」和「具備無障礙設施」兩項合計超過六成，可見平易近人是民眾挑選步道的一大考量，對身體虛弱或行動不便者尤為重要。同時具備以上兩項特色且最多民眾推薦的就是陽明山二子坪步道，此外還有新北市三峽區滿月圓國家森林遊樂區健行步道、台中市北屯區大坑九號步道、高雄市鼓山區柴山步道、新北市新莊區牡丹心步道（青年公園步道）、台北市信義區四獸山步道等。

找條易親近步道 可說走就走

物理治療師簡文仁提倡「隨時隨地，快樂做運動」，他說，超高齡社會要擁有健康一定要超前部署，不是等到退休後才開始，而且作法上要很生活化，首先，找一條容易親近的步道，難度要符合體能狀況，而且對自己來說交通方便的路線，可以隨時說走就走，而不是規畫一條離家很遠的步道，好幾年才能走一趟。

在民眾推薦步道中，台北的四獸山也是口袋名單，進可攻退可守，有腳力有時間可以走四小時，也可以走大約半個多小時就下山，其中他最推薦虎山，幾乎每天都去，因為坡度平緩最好走，走一趟大約七千多步，簡文仁通常清晨五點出發，跟一群喜歡運動的好友在山上會合，「沒有特別約，有空的人就上山，聚在一起先大喝十聲，練一下丹田，身心舒暢。」

讓長輩放心出遊 享受大自然

多扶事業專門提供無障礙接送及無障礙旅遊服務，創辦人許佐夫認為年邁或行動不便的長者不是不想出門，而是怕麻煩子女，長者當然希望能跟以前一樣，與家人一起享受大自然。

在台灣的登山步道中，許佐夫特別推薦三條路線：烏來內洞觀瀑步道、淡蘭古道、草嶺古道。內洞步道多年前就已修整木棧道，無論是步伐緩慢、拄拐杖的長者，或是輪椅、代步車及娃娃車，都可來到距離瀑布最近的地方，內洞步道甚至帶動烏來老街全面無障礙，此外，台灣最大的無障礙立體停車場就設在烏來。

走淡蘭古道可以跟石碇連結，他建議以石碇老街為起訖點，一天內徜徉山林，還能享用在地美食。至於推薦草嶺古道的原因是一望無際的大海，許多長輩看海後心情特別輕鬆，就會提高下次出門意願。

除了登山步道，許佐夫額外推薦具備無障礙設施的「野柳女王頭」，他表示，每年國際沙雕節會鋪設無障礙木棧道，有輪椅或娃娃車的旅客不用排隊可以直接跟女王頭拍照，適合攜老帶幼的家庭出遊。

時序入秋，天氣不再酷熱，就從民眾及專家推薦的步道名單中，挑選一條適合路線，安排一趟輕鬆愉快的登山旅行。