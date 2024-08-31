健康你我他／高利率投資 讓房款化為烏有

2018年底售出久不居住的舊居。房款還沒入帳，姪孫興沖沖的說：「嬸婆，我介紹妳一個投資方案， 8%以上年利率，絕對保本。」

於是銀行基金投資專案經理登堂入室。先是說他負責全台業務，每天走透透開投資說明會，XXX投入百萬美元、XXX又加碼買入…還秀出他們到銀行買基金的照片；又說基金熱銷，他手中只有若干名額，要買要快，還說可用兒女名義買，因為是境外基金，不受每年240萬元贈與額限制。那些銷售話術十分打動我。

我先買入10萬美元，每月按時匯入的利息換算台幣也有2萬元左右，覺得可彌補退休金被砍的心有不甘。於是加碼買入，再10萬、又10萬…。後來美元匯率一貶再貶，我兩頭賺，既賺利息，又賺匯差，帳簿上的數目讓我心花怒放。

去年初看中一處新成屋，價錢尚可負擔，因此想贖回部分資金買房。業務經理卻百般推託，先說金管會卡住作業、又說買入贖回的人太多，作業不及…。我驚覺不妙，算算投入70萬美元，投訴無門，問姪孫幫我打了幾通電話，官方說法：今年的獲利贖回申請，6月之後才會陸續處理。

於是我們一等再等，所有贖回基金的消息都是等等等。保本高利率，讓我的房款一夕之間化為烏有。