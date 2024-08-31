聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康你我他／高利率投資 讓房款化為烏有

聯合報／ 文／丘邑（北市松山）
保本高利率，讓我的房款一夕之間化為烏有。圖／丘邑提供
保本高利率，讓我的房款一夕之間化為烏有。圖／丘邑提供

2018年底售出久不居住的舊居。房款還沒入帳，姪孫興沖沖的說：「嬸婆，我介紹妳一個投資方案， 8%以上年利率，絕對保本。」

於是銀行基金投資專案經理登堂入室。先是說他負責全台業務，每天走透透開投資說明會，XXX投入百萬美元、XXX又加碼買入…還秀出他們到銀行買基金的照片；又說基金熱銷，他手中只有若干名額，要買要快，還說可用兒女名義買，因為是境外基金，不受每年240萬元贈與額限制。那些銷售話術十分打動我。

我先買入10萬美元，每月按時匯入的利息換算台幣也有2萬元左右，覺得可彌補退休金被砍的心有不甘。於是加碼買入，再10萬、又10萬…。後來美元匯率一貶再貶，我兩頭賺，既賺利息，又賺匯差，帳簿上的數目讓我心花怒放。

去年初看中一處新成屋，價錢尚可負擔，因此想贖回部分資金買房。業務經理卻百般推託，先說金管會卡住作業、又說買入贖回的人太多，作業不及…。我驚覺不妙，算算投入70萬美元，投訴無門，問姪孫幫我打了幾通電話，官方說法：今年的獲利贖回申請，6月之後才會陸續處理。

於是我們一等再等，所有贖回基金的消息都是等等等。保本高利率，讓我的房款一夕之間化為烏有。

利息 台幣

延伸閱讀

全球央行轉向 鮑爾：調整貨幣政策的時候到了

第一金（2892）股息入帳、下月入股！存股哥「長期投資威力」：再過一年持股成本剩11元

中鋼前七月獲利增逾二倍

限貸令將衝擊致房價跌？狄驤「不會」：購買力確實會下降但建商也會減少供應

相關新聞

地震告警標準9月調整 新增「規模6.5、震度3級以上」

○四○三花蓮地震規模達七點二，全台有感，但不少民眾第一時間未收到地震國家災防警報，引發爭議。中央氣象署昨表示，九月一日起...

明年滅C肝？ 4成民眾未篩

衛福部喊出要超前世界衛生組織訂定二○三○年消滅Ｃ肝的目標，提早於二○二五年達標。不過，符合國健署成人健檢Ｃ肝篩檢的四十五...

院長講堂／李綜合醫院董事長李順安 61歲考博士班 擁8項醫療專科

李綜合醫療社團法人董事長李順安，在苗栗縣開業45年。年輕時見到街坊、親友因傳染病病故，許多人甚至來不及長大，因此萌生從醫...

愛肝達人站／你要上「台大」或住「台大醫院」？

考上台大是一個年輕學子的夢想，畢竟是代表聰明與努力的象徵，除了出社會找工作，一輩子的光環都存在！但人會老，老了會病，病了...

健康你我他／高利率投資 讓房款化為烏有

2018年底售出久不居住的舊居。房款還沒入帳，姪孫興沖沖的說：「嬸婆，我介紹妳一個投資方案， 8%以上年利率，絕對保本。...

泰國電影節台北登場 駐台代表盼增強文化交流

泰國影視作品近年廣受台灣民眾歡迎，泰國貿易經濟辦事處今天起一連3天舉辦2024泰國電影節，將上映6部泰國電影；駐台代表文那隆表示，藝術無國界，盼透過電影讓台灣民眾更加認識泰國，並增強雙方文化交流。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。