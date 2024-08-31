愛肝達人站／你要上「台大」或住「台大醫院」？

考上台大是一個年輕學子的夢想，畢竟是代表聰明與努力的象徵，除了出社會找工作，一輩子的光環都存在！但人會老，老了會病，病了要看醫生，嚴重時要住醫院，住醫院當然要找設備好、醫術也一流的醫學中心，而其中台大醫院是一般人的選項。

事實上，不上台大也可以很有成就，會讀書只是成功的一項充分條件，而不是必要條件，許多成功的人士都沒有顯赫的學歷，也有人學歷非常好，但成就未必佳。

話說回來，生了重病，當然要找醫術好的醫師及最好的醫院，但如何不生重病，避免等到老了那一刻要擠入台大醫院？

俗話說：「天下沒有不是的父母。」事實上這句話只對了一半，有些疾病是上一代傳下來的，父母也是不得已的，也是他的上一代傳下來的，除了身材容貌才智來自上一代的基因之外，許多疾病是上一代給我們的基因決定的，例如上一代有高血壓、有糖尿病、有高血脂，下一代大概很難倖免。

上一代胖嘟嘟的，下一代通常也會概括承受，面對這種無奈，還好現在醫學進步，可以透過飲食的控制、藥物的控制，將上一代留下的庇蔭減少到最低，比較可怕是遺傳性的癌症要特別小心了。

例如近年成為新國病的肺癌，其家族遺傳因素就很強烈，如上一代有人得肺癌，下一代得肺癌的機率就大很多。近年國人年齡老化而得攝護腺癌的中老年男人也愈來愈多，因此，凡是有家族性攝護腺癌的家人，下一代兄弟一定要定期驗血做PSA，必要時定期做攝護腺核磁共振檢查，以及早發現、及早治療。

此外，民國75年以前出生的人，每5到6人就有一個是B肝帶原者，其帶原的發生大都來自B肝帶原母親的垂直感染；而有B肝帶原者發生肝癌的機率是一般人的150倍以上，因此一定要每半年做一次腹部超音波檢查。也有其他癌症有家族傾向，例如乳癌等，更是現代女性的噩夢，一定不可等閒視之。

總而言之，天下沒有不是的父母，雖然不一定對，應該說：「天下沒有十全十美的父母！」才是真理。面對上一代，思考自己如果在身體髮膚受之父母概括承受之餘，如何好好養生，做好定期檢查，利用現代醫療科技讓自己可以健康長壽更為重要。如此一來，老年之時，也不一定要跟別人擠進台大醫院了。