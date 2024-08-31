院長講堂／李綜合醫院董事長李順安 61歲考博士班 擁8項醫療專科

李綜合醫療社團法人董事長李順安，在苗栗縣開業45年。年輕時見到街坊、親友因傳染病病故，許多人甚至來不及長大，因此萌生從醫夢，想救人脫離病苦。

從一間診所到醫院、醫療集團，李順安旗下擁有苗栗縣苑裡、台中市大甲李綜合醫院及復健、安養、診所等8個機構，醫護員工上千人，除了與台中榮總簽訂醫療聯盟合作，也將與台大新竹分院簽約合作，增加服務量能，提升醫療水平，方便海線地區民眾就醫。

李順安是苗栗縣苑裡鎮人，出生於民國30年代，當年醫藥及公共衛生環境不佳，許多人因病夭折，他開始有「從醫可以救人」志向，念醫學系成了主要目標，最終考取中山醫學系。

醫學系昂貴學費，全靠父母親養豬及賣稻米才能繳交；寒暑假回鄉幫忙下田耕作，練就一身強健體魄，也為日後醫師日以繼夜工作，打下體能基礎。實習醫師階段，看到親友因骨折倍感痛苦，決定選擇走外科專科。

李順安（右一站者）一生的行醫核心價值，就是善盡醫療的社會責任，「救人一命，無比成就」。記者吳傑沐／攝影

返鄉開診所 24小時服務

民國68年，他返鄉開業。當時海線地區的苑裡及通霄醫療資源相當缺乏，每天早、午、晚看診，加上夜間急診，天天24小時待命，一年365天看診，並有急診、開刀及婦產科接生、住診服務，可說是全台唯一有著24小時服務的診所。

他說，開業前6年幾乎不是人過的生活，每天一大早就開始工作，每天100多位病人和每晚10幾位急診，每月30幾位接生，有時三天三夜幾乎沒什麼休息，鄉下老人家有的很早就到等著看病，還問「醫師，你怎麼那麼早起來」，他回「我昨晚一整晚還沒睡覺」。

催生苗栗首家教學醫院

蓋「苑裡李綜合醫院」貸款3200萬元，民國74年5月開業，當時是苗栗縣四大建築之一，每天有很多人從大甲或苗栗來求診，由於醫療團隊的努力，成為「苗栗縣第一家教學醫院」。因應人口老化，又成立「中華護理之家」服務失能及老年人口；後來也成立了「大甲李綜合醫院」，服務大甲、外埔、大安的鄉親。

民國95年，李順安當選「第一屆中華民國醫師公會醫療奉獻獎」醫院組唯一的第一名，「這是有生以來最大的榮譽和肯定」。

治C肝 對苑裡最大貢獻

「我一生對苑裡、通霄最大的貢獻，就是治療C肝，有700多人獲診療。」他說，苑裡曾是全台C肝最嚴重地區，他所帶領的醫院團隊，挨家挨戶拜託鄉親出來篩檢，共篩檢兩萬多人，是全台灣篩檢率的第一名。

李順安深知經營醫院，不能空有醫學專長，他50歲起退出第一線醫療，念醫管研究所，61歲再考博士班，65歲獲聘「台北醫學大學醫管系的助理教授」，更考過腫瘤專科，至今擁有8項醫療專科專長。

「活到老、學到老」是李順安終身信念，更經常勉勵同仁「互相扶持、共同成長」，努力營造溫馨的就醫環境，善盡醫療社會責任，救人一命，就擁有無比成就感。

面對工作壓力，李順安常吃水果、喝咖啡紓壓，先冷靜努力思考，再和同仁或醫界好友討論。閒暇時，和家人到郊外或海邊走走踏青，尤其和家人共同用餐是很大的享受，得空最喜歡去日本及歐洲旅遊。

李順安（左三）當選「第一屆中華民國醫師公會醫療奉獻獎」醫院組第一名，偕家眷上台受獎。圖／李順安提供