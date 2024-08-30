快訊

近2個半小時訊問…陳佩琪走出北檢 黃珊珊親自開車來接

王世堅昔日送「魔戒」勸不可迷戀權力…今柯文哲遭約談 網嘆：先知

他山之石？日本面臨兵源不足 將祭出「3支箭」解決

澎湖追風音樂燈光節開幕 湧近萬名民眾觀賞

中央社／ 澎湖縣30日電

澎湖追風音樂燈光節今晚開幕，馬公觀音亭休憩園區的光環境燈飾藝術，愈夜愈美麗，盧廣仲等知名藝人輪流登台獻唱，現場湧入近萬人欣賞。

2024澎湖追風音樂燈光節，今晚由觀光署國際組長黃易成、澎湖縣長陳光復、正副議長陳毓仁、藍凱元、行政院南部服務中心副執行長陳慧玲、馬公市長黃健忠、澎湖觀光圈召集人蔡萬生及澎管處長洪志光和鄉長、地方各界旅遊業界代表共同啟動，揭開長達1個月的澎湖追風音樂燈光節，現場湧入近萬名民眾觀賞。

今年澎湖追風音樂燈光節，以「光島盛典」為主題點亮氛圍，以追風、音樂、海島、四季為主軸，今晚開幕夜由高爾宣、怕胖團與盧廣仲輪流登台演唱，炒熱活動氣氛。

台電配合澎湖追風音樂燈光節，由副總經理陳銘樹率隊同步在觀音亭園區舉辦「節電夜夜秀」展，有四場趣味闖關遊戲，挑戰成功即可獲得台電尖山電廠限定仙人掌冰棒、節電吉祥物「電寶」護照套等豐富好禮。

澎湖縣 音樂 馬公

延伸閱讀

澎湖追風音樂燈光節試燈 點亮觀音亭園區

曾戰勝食道癌！盧廣仲92歲阿公過世 慟「我永遠的愛」

直擊／高爾宣唱一半衝下台！當場右手脫臼…急救5秒鐘

地表最強孕婦！芮德挺7月肚操肌 高爾宣捨不得分開

相關新聞

安坑輕軌機廠試辦平日尖峰加班車 再延至12月31日

新北捷運局今天說，安坑輕軌機廠登車平台試辦自7月1日至8月底於平日上午發出2班尖峰加班車搭乘活動，因民眾搭乘踴躍，決定再...

泰國電影節台北登場 駐台代表盼增強文化交流

泰國影視作品近年廣受台灣民眾歡迎，泰國貿易經濟辦事處今天起一連3天舉辦2024泰國電影節，將上映6部泰國電影；駐台代表文那隆表示，藝術無國界，盼透過電影讓台灣民眾更加認識泰國，並增強雙方文化交流。

紙風車首名企業董事長 陳進財做兒童藝術工程靠山

紙風車文教基金會首任企業界董事長陳進財今天和創辦人李永豐正式與外界見面。陳進財說，紙風車為兒童演戲，建立正確價值觀，他感謝紙風車幫助大家做善事，為台灣兒童付出。

台北藝術節舞作「黑暗之光」 直面性別暴力傷害

法國知名編舞家瑪蒂德．莫尼葉（Mathilde Monnier）舞作「黑暗之光」，將在台北藝術節登場，透過舞者舞動文字裡的苦痛，聽見身體吶喊，讓觀眾直面暴力對女性造成的身心傷害。

北市動物園大貓熊圓圓20歲了 開啟熊生里程碑

北市動物園大貓熊「圓圓」今天邁入20歲，園方慶祝生日也慶祝牠的「熊生」里程碑，準備加了甘蔗、鳳梨、葡萄等的冰塊蛋糕慶祝；保育員將更關注邁入老齡的「圓圓」。

金門海島學校巡迴展起跑 帶領身障朋友體驗海洋文化

由金門海島學校精心策劃的「動手玩海島」巡迴行動展，今天在金門漁業文化館舉辦巡迴起跑活動，正式拉開了全台巡迴的序幕，特別邀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。