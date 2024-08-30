澎湖追風音樂燈光節開幕 湧近萬名民眾觀賞

澎湖追風音樂燈光節今晚開幕，馬公觀音亭休憩園區的光環境燈飾藝術，愈夜愈美麗，盧廣仲等知名藝人輪流登台獻唱，現場湧入近萬人欣賞。

2024澎湖追風音樂燈光節，今晚由觀光署國際組長黃易成、澎湖縣長陳光復、正副議長陳毓仁、藍凱元、行政院南部服務中心副執行長陳慧玲、馬公市長黃健忠、澎湖觀光圈召集人蔡萬生及澎管處長洪志光和鄉長、地方各界旅遊業界代表共同啟動，揭開長達1個月的澎湖追風音樂燈光節，現場湧入近萬名民眾觀賞。

今年澎湖追風音樂燈光節，以「光島盛典」為主題點亮氛圍，以追風、音樂、海島、四季為主軸，今晚開幕夜由高爾宣、怕胖團與盧廣仲輪流登台演唱，炒熱活動氣氛。

台電配合澎湖追風音樂燈光節，由副總經理陳銘樹率隊同步在觀音亭園區舉辦「節電夜夜秀」展，有四場趣味闖關遊戲，挑戰成功即可獲得台電尖山電廠限定仙人掌冰棒、節電吉祥物「電寶」護照套等豐富好禮。