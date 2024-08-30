泰國電影節台北登場 駐台代表盼增強文化交流

泰國影視作品近年廣受台灣民眾歡迎，泰國貿易經濟辦事處今天起一連3天舉辦2024泰國電影節，將上映6部泰國電影；駐台代表文那隆表示，藝術無國界，盼透過電影讓台灣民眾更加認識泰國，並增強雙方文化交流。

泰國貿易經濟辦事處主辦的2024泰國電影節今天起在台北光點華山電影館登場，今天傍晚舉行開幕典禮，文那隆（Narong Boonsatheanwong）、文化部文化交流司司長紀東陽等人出席。

文那隆致詞表示，泰國電影節旨在增加泰台雙方文化交流，泰國電影節受到文化部等單位支持，台灣與泰國雖然語言不同，但是電影藝術無國界，希望透過電影加強雙方交流，也能讓台灣民眾更加認識泰國。

文那隆接受中央社記者採訪表示，今天的開幕片是「金孫爆富攻略」，片中描述泰國華裔家庭的故事，也是讓台灣民眾可以看到泰國華裔家庭與台灣文化、習俗有部分相近的層面。

針對推動台灣與泰國影視產業合作，文那隆表示，雙邊影視產業合作屬於民間合作，若是泰國影視團隊來台取景，或是台灣團隊赴泰國拍攝，泰國貿易經濟辦事處都願意提供各種協助。

2024泰國電影節自今天起舉辦至9月1日，播放地點為光點華山電影館，共播映「金孫爆富攻略」、「送葬人」、「6ixtynin9」、「愛在暹羅」、「把哥哥退貨可以嗎」、「鬼影」等6部電影，每場次開演前1小時開放民眾排隊取票。