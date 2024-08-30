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台北藝術節舞作「黑暗之光」 直面性別暴力傷害

中央社／ 台北30日電

法國知名編舞家瑪蒂德．莫尼葉（Mathilde Monnier）舞作「黑暗之光」，將在台北藝術節登場，透過舞者舞動文字裡的苦痛，聽見身體吶喊，讓觀眾直面暴力對女性造成的身心傷害。

舞作「黑暗之光」改編自法國文集「H24」，集結24名女作家取材自真實事件所寫的性別暴力故事。莫尼葉選出9個故事，透過肢體動作以身體鑿開傷痕，將女性在日常生活中所遭受的騷擾、暴力等轉化為舞蹈呈現。

根據北藝中心今天發布的新聞資料，莫尼葉認為舞蹈不只能傳達情感，更能將文字具體化，她在編創過程深入了解24名作家所寫的文字，編成舞蹈。莫尼葉表示，舞者在舞台上舞動以及對觀眾訴說獨白，觀眾隨著這些獨白，也像是走進她們的世界。

莫尼葉曾擔任蒙比利埃國家舞蹈中心藝術總監，2014 年起進入法國國家舞蹈中心（Centre national de ladanse），成為第一名以編舞家身份入主這個以訓練、保存和創作為主旨的舞蹈中心總監。

這齣舞作全為女性舞者，莫尼葉表示，她並非故意不和男性表演者工作，而是從身體和創作出發，選定以全女性為主。莫尼葉說，這些表演者的身體表現出痛苦、暴力和舞蹈，但是要談論的並不是暴力，而是在處理暴力之後，如何在不被定義為受害者的情況下生活，「這是一支有很多韌性、溫柔的舞作。」

「黑暗之光」將於8月31日及9月1日演出，地點在北藝中心大劇院。

北藝中心 法國 舞台

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