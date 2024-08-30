紙風車首名企業董事長 陳進財做兒童藝術工程靠山

紙風車文教基金會首任企業界董事長陳進財今天和創辦人李永豐正式與外界見面。陳進財說，紙風車為兒童演戲，建立正確價值觀，他感謝紙風車幫助大家做善事，為台灣兒童付出。

陳進財是穩懋半導體董事長兼總裁，長期關注紙風車並給予後援；今年紙風車文教基金會前董事長李遠上任文化部長，紙風車董事會上，陳進財獲全體董事通過擔任新任董事長，「我花了一些時間在思考，畢竟文化產業並不是我的專長，但是這一群瘋子可以把演出帶到全台灣各鄉鎮，還走了兩輪，這點很不簡單」。

陳進財表示，他第1次認識李永豐，感覺很「粗魯」，「但是他為台灣孩子做的事情真的很令人感動」。陳進財轉念答應，「做公益不分職業別，每一人都可以從不同角度盡一份力，大家有錢出錢，有力出力，大家一起結合才能讓社會更美好。」

李永豐表示，多年來陳進財都是菩薩心腸，之前紙風車倉庫失火，「雨馬」燒到只剩下骨架，陳進財二話不說，支持修復建造，才有後來溫暖的「雨馬」各地巡演。

李永豐說，「財哥」陳進財挑戰自我，從查帳員進入傳產，是門外漢還拯救3家電子公司，「我們是公益組織，但也是被他拯救的第4家」。

陳進財表示，AI發展對文化藝術工作者來說在創作、製作過程會有幫助，但若用於做壞事，則就帶往極惡的方向；紙風車雖然是手工業，但就是在做1件最基礎的事，紙風車透過演出，讓孩子有正確的價值觀，「當孩子有這些人格特質以後，未來在社會上的競爭力就會增加」。

李永豐表示，他為了募款演出，每次都講得口沫橫飛，「大家看到我都會害怕，因為我又來籌款，好像是騙子，但是董事長每次聽完之後總是一口答應」。陳進財則說，李永豐是「有良心的騙子」，「為了台灣的孩子，我甘願讓李永豐騙」。

第2輪「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」即將於9月21日在高雄永安區以「台灣幻想曲」帶來最終場演出，紙風車劇團團長任建誠表示，希望透過這1場祝願台灣「永遠平安」。

以「永續啟航」為主題的第3輪「368鄉鎮市區兒童藝術工程」，將於10月19日在台北兩廳院藝文廣場舉辦盛大演出，屆時還將有驚喜彩蛋公布。