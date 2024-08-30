台鐵檔案行動展30日台北車站開展 下一站嘉義站

國發會與台鐵合辦的「追風的我們：臺灣鐵道檔案風景話行動展」巡展，30日在台北車站開展，包含檔案管理局局長林秋燕、台鐵公司副總經理黃振照、漫畫家簡嘉誠、台鐵文化志工隊及曾就讀鐵路小學的學長姐們一同共襄盛舉，感受檔案與鐵道交織的動人故事。

國發會指出，這次行動展以具有重要古物文資身分的台鐵檔案為核心，並結合去年底榮獲日本外務省第17屆國際漫畫獎金獎，由漫畫家簡嘉誠創作的《青空下的追風少年》故事軸線，二創在二戰末期時空背景下，主角尹立森與女主角郭文惠的明信片往返，講述其與台鐵有關的成長、旅程、挑戰、蛻變、以及進化的精采生活篇章，且可從中閱讀佐證當時的檔案，瞭解戰後台鐵人生活圈，以及車站周邊社會脈動與人員流動之歷史變遷。

檔案管理局長林秋燕致詞時首先感謝台鐵公司團隊的協力，促成本次行動展能於展覽故事中的重要場景台北車站進行首展。同時強調《青空下的追風少年》榮獲國際獎項的榮耀，印證國家檔案的獨特價值，能提供藝文等各種領域創作者的最佳原創素材。更期待本行動展能持續擴大國家檔案能見度，增加台灣原創漫畫之長尾效應。

林秋燕亦說明，檔案管理局正透過行動展的微型展覽模式，提供各界申請借用，讓國家檔案的價值及台灣記憶在地扎根。也預告明年「國家檔案館」於新北市林口區啟用後，將推出更為豐富的檔案展覽及推廣活動，屆時歡迎大家到訪參觀，一同從檔案中探索屬於台灣的動人故事。

台鐵副總經理黃振照指出，台鐵檔案不僅是鐵道歷史的紀錄，更是台灣整體發展的縮影，在檔案管理局的保存維護及多元推廣下，今日能回到台北車站展出，別具意義。行動展中呈現的地圖、照片、公文書等檔案，描繪出時空流轉下台鐵人的工作及生活風貌，相信現場的資深前輩們看了一定很有感。

受邀出席開幕式的漫畫家簡嘉誠表示，行動展故事軸線融合漫畫情節並二創女主角，添加的愛情元素，讓觀眾隨著男女主角間明信片往返的隻字片語進入展覽內容，也融進檔案史料及台鐵人的生活圈裡。還點出下一個巡迴展出的地點設定在嘉義車站，其實是經過設計巧思，歡迎大家先來台北車站一探究竟。

「追風的我們：臺灣鐵道檔案風景話行動展」即日起至9月14日在台北車站西一門廳展出，展覽期間將不定期發送限量明信片式摺頁，並有台鐵文化志工的導覽解說；接續，9月20日至10月4日在嘉義車站前站出口巡展。歡迎民眾前來觀展，感受檔案裡時代與列車行進的速度及風景，與我們一起追風去！