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馬祖藝術島前進光州雙年展 戰地聲響登國際舞台

中央社／ 台北30日電

馬祖國際藝術島自2022年以來舉辦2屆，今年首度受邀參展光州雙年展，將展出2件錄像作品，以島上駐軍熟悉聲響、1975年馬祖日常聲景回應大會主題，讓常民風景躍上國際舞台。

第15屆光州雙年展將在9月舉行，主題「盤索里：21世紀當代聲景」聚焦聲音與空間的關係，馬祖國際藝術島將以藝術家張立人新作SW1992.11、驫舞劇場與聲音藝術家王榆鈞共同創作「聲體．景身」參展。

張立人近來甫結束個展「戰鬥之城．終」，他今天透過新聞稿表示，新作SW1992.11探討戰地政務解除後，馬祖是否真正從軍事管制下解脫，並呈現經歷了長久戒嚴，人在高壓管制下的精神狀態，此作為2023年馬祖國際藝術島FM81.11系列延續新作，在光州雙年展首度公開展出。

SW1992.11取樣自島上駐軍熟悉的各種聲響，像是官兵的操練答數、靶場的射擊練習、碉堡射口的低鳴風響、閩東語的日常對話、夢囈一般的女聲旁白，呈現戰地政務時期島上居民的生活樣貌。

另一部參展作品「聲體．景身」則聚焦於1975年馬祖的日常聲景，取景融合南竿的梅石特約茶室、北竿的軍魂電廠，呈現性招待所中壓抑的女性經驗，以及電廠中的勞動日常。

連江縣副縣長陳冠人表示，自2022年連江縣政府及文化總會共同主辦首屆馬祖國際藝術島後，第1屆、第2屆皆吸引上萬人造訪，重拾島嶼自信，展出藝術作品也獲得德國紅點設計獎、義大利A'Design設計獎等多項國際獎項。這次首度受邀參加國際展覽，要讓世界認識馬祖、認識台灣。

光州雙年展將在9月7日起於韓國光州雙年展展覽館展出至12月1日，馬祖國際藝術島則於光州雙年展美國館展出，並將在9月5日由參展藝術家及策展人共同舉行講座活動。

藝術家 馬祖

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