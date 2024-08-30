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北市動物園大貓熊圓圓20歲了 開啟熊生里程碑

中央社／ 台北30日電

北市動物園貓熊「圓圓」今天邁入20歲，園方慶祝生日也慶祝牠的「熊生」里程碑，準備加了甘蔗、鳳梨、葡萄等的冰塊蛋糕慶祝；保育員將更關注邁入老齡的「圓圓」。

台北市立動物園園長諶亦聰表示，大貓熊「圓圓」和「團團」在2008年入園年僅4歲，轉眼間在今年就迎來20歲生日，這些年來稱職地擔起保育大使的身分，讓許多民眾參與各式教育推廣活動，更了解大貓熊行為、生態，同時引起大眾延伸關注到其他同為瀕危物種。

動物園表示，保育員照慣例為「圓圓」準備了行為豐富化生日蛋糕，這次以「20」歲為主題發想，以冰塊為基底加上甘蔗、鳳梨、奇異果、葡萄等食材製作「生日蛋糕」慶祝，「圓圓」邊享用生日蛋糕，在民眾祝福聲和保育員陪伴下度過20歲生日，向「熊生」里程邁進一步。

動物園指出，「圓圓」2013年生下「圓仔」，「圓仔」出生因被劃傷而讓母女短暫分離一些時間，但是充滿母性愛的「圓圓」後來仍接手，盡責地將「圓仔」哺育長大；2020年「圓圓」生下第二胎「圓寶」，帶起孩子更加上手，順利地將「圓寶」養育成長。

動物園說，「圓圓」也邁入老齡，保育員更加關注大貓熊「圓圓」健康情形和活動力。

動物園 生日 貓熊

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