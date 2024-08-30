苗縣友善石虎有機文旦進軍國際 裝箱銷往新加坡

苗栗縣西湖鄉是台灣西部文旦柚重要產地之一，柚農以有機耕作及友善石虎認證成功打入國際市場，今天將1700箱、總重約8500斤的文旦裝箱封櫃，預計中秋節前運抵新加坡。

苗栗縣政府農業處指出，縣內植文旦柚總面積約400公頃，其中西湖鄉有100公頃，此次外銷新加坡的有機文旦，來自鄉內數家有機柚子園，其中湖東休閒農業區的多多龍有機農場是由張治榮、張家榮兄弟齊心經營，占地約8甲農地栽種文旦與各類柑橘，10多年前開始致力有機耕種，目前有6、7甲地取得有機認證。

除了有機栽種，張家兄弟也投入石虎友善耕作，以草生栽培，協助維護石虎棲地，致力環境生態營造，取得農業部生物多樣性研究所友善石虎農作標章。

農業處表示，張家兄弟去年曾赴新加坡參與農特產品展售活動，有機、友善石虎的雙認證引起當地貿易商關注，而日前副縣長邱俐俐率隊考察新加坡期間，亦致力行銷縣內多元特色農產品，因緣際會促成此次西湖有機文旦首次外銷新加坡，也是繼以往銷往中國大陸以外，成功拓展國際市場。

苗栗縣長鍾東錦今天與縣府農業處長陳樹義、西湖鄉農會總幹事郭豐文等人一起為裝載1700箱、總重約8500斤的20呎貨櫃封櫃，將於中秋節前運抵新加坡。

鍾東錦表示，中秋節將至，文旦柚是最應景的水果，尤其這批文旦有石虎標章且通過有機認證，品質掛保證，「賣的不只是西湖有機文旦，還要賣出濃濃客家人情味」更期許未來把更多在地優質農產輸出世界各國，讓更多外國朋友品嘗到苗栗水果的好滋味。