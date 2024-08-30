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金門牛場再現牛結節疹 牛肉暫停輸往台灣

中央社／ 台北30日電

農業部今天表示，金門縣1肉牛場再檢出牛結節疹，已撲殺7頭發病牛隻，不排除是風力將中國病媒傳送至金門及牛隻未注射到疫苗而導致，金門牛肉暫停輸往台灣及其他離島。

農業部發新聞稿指出，金門縣動植物防疫所29日通報，金沙鎮1肉牛場內飼養約180頭牛隻，其中有7頭牛隻皮膚發現異常結節，懷疑為牛結節疹。

農業部表示，經過檢查及採樣確認檢出牛結節疹病毒核酸後，防檢署及金門防疫已經立即撲殺、銷毀7頭發病牛隻，並對此場其餘牛隻執行疫苗補強注射，也完成案例場周邊半徑3公里內31場養牛場臨床檢查，目前未發現可疑案例，經專家會議討論現階段疫情無擴散跡象。

農業部防檢署副署長徐榮彬告訴中央社記者，金門縣109年發生牛結節疹疫情獲得控制後，已有4年沒有案例發生，目前金門縣仍持續對新出生滿6月齡小牛進行疫苗注射，經防疫所調查，案例牛場因採放牧方式飼養，畜主不排除有部分牛隻未注射到疫苗而造成抗體不足。

徐榮彬說，牛結節疹主要透過病媒傳播，且金門縣距中國僅5公里，依初步流行病學調查結果，不排除此病是藉由風力將病媒傳送至金門而導致案例發生。

徐榮彬表示，為確保整體產業安全，今天已公告暫停金門縣牛隻及其生鮮、冷凍、冷藏牛肉輸往台灣及其他離島，並依程序向世界動物衛生組織（WOAH）通報。

農業部也說，後續將協調獸醫系師生赴金門縣協助案例場周邊半徑3公里內牛場及可能高風險牛場進行疫苗補強注射工作等，全面防堵疫情傳播。

農業部強調，牛結節疹為WOAH表列疾病，也為台灣法定甲類動物傳染病，但不是人畜共通傳染病，請民眾不用恐慌，將持續透過牧場訪視、屠宰場屠前屠後檢查等層層機制，為民眾食用肉品安全做好把關。

牛結節疹 農業部 金門

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