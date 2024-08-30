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周末高溫慎防午後降雨 2颱風生成機率如何？這2天是觀察重點
中央氣象署表示，明天至下周一各地多雲到晴，午後中南部地區及各地山區有短暫雷陣雨，甚至局部大雨機率，清晨中南部地區也有零星雨。另外，明、後天有2個颱風生成機會可觀察，其中一個為西北太平洋區域跨過換日線可能形成颱風，另一個為菲律賓東方海面到南海帶地熱帶系統發展。
氣象署預報員陳姵安表示，明天至下周一各地多雲到晴，午後中南部地區及各地山區有短暫雷陣雨，甚至局部大雨機率，清晨中南部地區也有零星雨。下周二起水氣逐日增加，周二、周三各地多雲，午後中南部地區及各地山區有短暫雷陣雨，且範圍更廣。下周四、周五天氣類似，但受偏南邊低壓帶影響，水氣更為增加，東半部也有局部短暫陣雨。
溫度方面，陳姵安指出，下周一前各地高溫約為33至35度，大台北地區、花東及苗栗以南地區有局部36度以上，下周二起雲量增加，各地再降溫1、2度32度。
她表示，明、後天有2個颱風生成機會，其中有一颶風將於明後天跨越跨日線，屆時強度若仍維持為颱風，將命名為「賀內（HONE）」，若減弱為熱帶性低氣壓再生成颱風，則命名為「魔羯」，由於距離還很遠，預計在海面就會逐漸消散，未必會影響台灣。
另外，她也說，現在菲律賓東方海面到南海帶有熱帶系統發生機率，明天可觀察是否生成熱帶性低氣壓，路徑預計朝偏北或偏西。
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