快訊

曾養名駒、送小孩出國深造 評論員見應曉薇政治獻金金額：若無外快難支持

偵辦京華城案…檢廉傳喚「神秘第4位證人」 身分揭曉是她

站服大門勤務「槍枝走火」 保一男警胸部中彈緊急送醫搶救

福爾摩沙藝博會 再現二戰後台日藝術思潮

中央社／ 台北30日電

重現戰後藝術思潮，2024 ART FORMOSA福爾摩沙國際藝術博覽會今天登場，其中九州派暨五月、東方畫會特展，並陳展示台灣及日本於二戰後作品，高齡102歲日本藝術家作品也展出。

2024 ART FORMOSA福爾摩沙國際藝術博覽會開展記者會今天舉行，台北市文化局副局長陳譽馨致詞表示，福爾摩沙藝博會為國內藝術市場重要品牌，這次攜手誠品畫廊，使市民文化生活更豐富。總監張學孔則宣布將捐贈近新台幣20萬元的門票收入，以及國立台灣藝術大學美術學系學生展出後所得給伯特利育幼院。

MORYTA畫廊總監森田俊一郎此次帶來日本九州派作品，他表示，今年來台欣賞國立歷史博物館「五月與東方－台灣現代藝術運動的萌發」特展，展出在1950年代接連成立的五月、東方畫會作品，日本多地在二戰後也出現不少前衛藝術團體，其中1個就是「九州派」，與五月、東方畫會成立時間差不多。

森田俊一郎表示，他因此串聯起九州派暨五月、東方畫會特展活動，且現今日本藝術市場漸漸變化，開始傾向不過多商業化，或追著流行跑，而是重視起藝術本質。

九州派近年逐漸為世人所研究，他表示，日本九州派僅成立11年，因此日本藝術界一直以為九州派作品很少，但他持續拜訪九州派藝術家及其家人，發現他們在活動結束後仍持續創作。如此次九州派作品中，便有現今高齡102歲日本藝術家其藤秀三郎於1980年代作品來台展出。

ART FORMOSA福爾摩沙國際藝術博覽會即日起於誠品行旅舉行至9月1日。

日本 總監 藝術家

相關新聞

周末高溫慎防午後降雨 2颱風生成機率如何？這2天是觀察重點

中央氣象署表示，明天至下周一各地多雲到晴，午後中南部地區及各地山區有短暫雷陣雨，甚至局部大雨機率，清晨中南部地區也有零星...

大雨夜襲！2縣市大雷雨持續至晚間 嘉義縣草山溪慎防溪水暴漲

中央氣象署今天傍晚17點46分發布大雷雨即時訊息，嘉義縣、台南市預計持續時間至18時45分，慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）...

為降膽固醇改吃素？醫示警素肉恐釀反效果 應補充「3關鍵礦物質」

健康飲食逐漸風行，部分民眾擔心膽固醇過高，改吃「素肉」。開業家醫科醫師楊智雯提醒，台灣常見的素肉選項，多經過調味、加工、...

監察院今對進口蛋專案提出糾正 農業部：深刻檢討改正

先前因應國內蛋荒，農業部啟動雞蛋短期進口專案，但卻出現1人公司超思的採購爭議等，監察院今天召開記者會，針對2022年及2023年進口雞蛋執行過程瑕疵提出糾正。農業部對此表示，後續將依據監察院所列疏失，檢討並釐訂改正措施。

新生兒吐奶竟是肥厚性幽門狹窄症 醫推估全台有60名患者

新生兒溢奶很常見，但反覆溢奶，恐導致健康危機。北醫附醫日前收治一名剛滿月男嬰，溢吐奶超過一周，經診斷罹患「嬰兒肥厚性幽門...

對流雲系發展旺盛！大雷雨狂轟「這縣市」1小時 慎防淹水、雷擊

中央氣象署下午16點36分針對新竹縣發布大雷雨即時訊息，預計持續至17時30分，民眾需慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。