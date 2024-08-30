福爾摩沙藝博會 再現二戰後台日藝術思潮

重現戰後藝術思潮，2024 ART FORMOSA福爾摩沙國際藝術博覽會今天登場，其中九州派暨五月、東方畫會特展，並陳展示台灣及日本於二戰後作品，高齡102歲日本藝術家作品也展出。

2024 ART FORMOSA福爾摩沙國際藝術博覽會開展記者會今天舉行，台北市文化局副局長陳譽馨致詞表示，福爾摩沙藝博會為國內藝術市場重要品牌，這次攜手誠品畫廊，使市民文化生活更豐富。總監張學孔則宣布將捐贈近新台幣20萬元的門票收入，以及國立台灣藝術大學美術學系學生展出後所得給伯特利育幼院。

MORYTA畫廊總監森田俊一郎此次帶來日本九州派作品，他表示，今年來台欣賞國立歷史博物館「五月與東方－台灣現代藝術運動的萌發」特展，展出在1950年代接連成立的五月、東方畫會作品，日本多地在二戰後也出現不少前衛藝術團體，其中1個就是「九州派」，與五月、東方畫會成立時間差不多。

森田俊一郎表示，他因此串聯起九州派暨五月、東方畫會特展活動，且現今日本藝術市場漸漸變化，開始傾向不過多商業化，或追著流行跑，而是重視起藝術本質。

九州派近年逐漸為世人所研究，他表示，日本九州派僅成立11年，因此日本藝術界一直以為九州派作品很少，但他持續拜訪九州派藝術家及其家人，發現他們在活動結束後仍持續創作。如此次九州派作品中，便有現今高齡102歲日本藝術家其藤秀三郎於1980年代作品來台展出。

ART FORMOSA福爾摩沙國際藝術博覽會即日起於誠品行旅舉行至9月1日。