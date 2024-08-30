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為降膽固醇改吃素？醫示警素肉恐釀反效果 應補充「3關鍵礦物質」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
開業家醫科醫師楊智雯指出，如果真要補充植物性蛋白質，建議可以吃豆干、豆腐、毛豆。圖／楊智雯提供
開業家醫科醫師楊智雯指出，如果真要補充植物性蛋白質，建議可以吃豆干、豆腐、毛豆。圖／楊智雯提供

健康飲食逐漸風行，部分民眾擔心膽固醇過高，改吃「素肉」。開業家醫科醫師楊智雯提醒，台灣常見的素肉選項，多經過調味、加工、重組而成，長期以素肉為主食，恐讓身體處於營養不良狀態，建議減肥民眾，應確保優質蛋白質攝取，並補充「鎂、鋅、鐵」3種有助健康減重的關鍵礦物質。

楊智雯指出，近期門診遇到一名患者，自述有膽固醇過高的問題，認為改吃素食會比較健康，因此改掉吃雞肉、魚肉的習慣，改吃植物肉；不過，吃素肉的飲食方式，容易讓民眾疏忽攝取優質蛋白質的重要性，結果反而造成營養素無法均衡。

「台灣傳統素肉主要成分是從黃豆豆粕萃取出大豆分離蛋白，再經過調味重組加工製成。」楊智雯說，有些素肉為降低成本，會加入多種添加物，並非天然、健康的原型食物，因此臨床上並不建議民眾以素雞、素鴨等加工食品取代蛋白質，如要補充植物性蛋白質，建議可挑選豆干、豆腐、毛豆，透過攝取足夠的蛋白質有助維持肌肉量，並促進新陳代謝。

除選擇優質蛋白質外，攝取礦物質對健康減重也很重要。楊智雯提醒，「鎂、鋅、鐵」3種礦物質均有著減重；攝取足量的鎂可減少減重過程中的焦慮、躁動；鋅由膠原蛋白合成，有助維持皮膚修復、免疫系統正常運動，男性尤其必須攝取足量的鋅，維持荷爾蒙水平，缺乏鋅會導致肌肉量減少、脂肪增加；缺乏鐵則會導致肌肉缺氧，使肌肉虛弱無力，嚴重缺鐵可能有疲倦、容易喘、頭暈等症狀。

楊智雯建議，民眾可多食用富含鎂的綠色蔬菜、堅果和全穀類食物，富含鋅的紅肉、海鮮、堅果和全穀類食物，必要時可以使用鎂和鋅的營養補充品來增加攝取量，鐵的補充則可多食用紅肉、深綠色蔬菜，「和蔬菜相比，肉類和海鮮中的鐵更容易被人體吸收。」

健康飲食 減重 素食 膽固醇 蛋白質 醫師

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