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監院指專案進口雞蛋監管失責 農業部：積極改正

中央社／ 台北30日電

因應國內雞蛋產量不足，農業部啟動雞蛋專案進口，監察院今天對農業部監管失責提出5項糾正、6項檢討改善意見。農業部表示，針對監察院所提各項行政瑕疵，將積極改正。

監察委員田秋堇、葉大華及蔡崇義在監察院召開記者會，針對農業部啟動雞蛋緊急調度與產銷調節等計畫提出調查報告，並糾正農業部。

監委調查發現，農業部委由財團法人中央畜產會辦理專案雞蛋進口計畫過程中，畜產會對於貿易商資格、驗收作業、履約情形、經費核銷及雞蛋銷毀等作業程序都涉有違失，農業部有失監管之責，共對農業部提出5項糾正，其中1項移送檢調單位查處，另對於雞蛋價格查核機制及計畫執行程序有諸多瑕疵等，對農業部及畜產會提出6項檢討改善意見。

對此，農業部發布新聞稿指出，後續將依據監察院所列疏失，檢討並釐訂改正措施。

其中針對監委認為農業部有失監管之責部分，農業部表示，未來會持續督導並責成中央畜產會檢討改進內部採購作業規範與流程，同時會加強中央畜產會辦理採購相關人員法紀訓練，以兼顧作業可行、流程改進及人員訓練之效。

在市場資訊掌握方面，農業部表示，會繼續精進蛋雞產業調查方法，以即早掌握產銷資訊。

農業部並表示，先前已將行政調查報告移請檢調單位調查，對於監察院今天所提移請檢調單位調查案件，也會積極配合檢調單位的司法調查，以期盡早釐清相關爭議。

監察院 農業部 雞蛋

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