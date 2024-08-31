水腫好困擾！網推TOP6消水腫方式還你緊緻體態



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「消水腫方式」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的消水腫方式排行。

無論是因久站、久坐，還是飲食習慣的影響，都可能導致體內水分滯留，不僅容易讓臉部或身體看起來臃腫，更可能影響器官運作及代謝，尤其在炎熱的夏季，「水腫」問題更容易加劇，令許多愛美的女性備感困擾。你也有水腫的煩惱嗎？接著就一起來看看網友推薦的消水腫技巧，幫助你輕鬆擺脫水腫困擾，恢復輕盈體態！

運動、泡腳「促進血液循環」有助消水腫 水腫不喝水是迷思！

▲ 網友熱議TOP6消水腫方式 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「消水腫方式」相關話題的討論，可以發現「促進血液循環」是多數人公認有效的解方。由於女性肌肉量普遍較少，循環通常較差，加上荷爾蒙的影響，更容易有水腫問題。不過透過適度的運動、抬高腿部，或是用溫熱水泡腳，都有助於促進血液循環，幫助代謝，進而達到消水腫的效果。

就有不少產後媽媽飽受水腫所苦，引起過來人建議「做點輕微適量的運動流流汗」、「我那時候是泡溫熱水、抬腳」等，認為改善身體循環對消除水腫非常有幫助。還有網友提醒，現代人經常因辦公久坐，「記得要定時起來走一走、動一動」，透過肌肉的伸展與收縮增加血液回流量，也能避免水腫。

而「補充利尿食物」也是受到不少網友熱議的方式。咖啡、紅豆、薏仁等「利尿食物」有助於排出體內多餘的水分，其中紅豆、薏仁、黑豆等食物更富含鉀離子，能幫助代謝過剩的鈉離子，維持電解質平衡、消除水腫，因此備受網友推崇，紛紛表示「黑豆水狂喝，兩天秒消」、「紅豆水是真的可以消水腫」。

然而，也有網友提醒，透過飲食消水腫時，除了「要無糖的」避免因攝取過多熱量導致「虛胖」變成「真胖」之外，也要注意自身體質，如腎功能不佳或有心臟病、高血壓的人，應避免食用高鉀食物；若處於孕期，則建議要經過專業醫師評估後再採用合適的食療方式。

此外，不少網友也提到可透過「攝取適量水分」來消除水腫。許多人常因水腫而不敢喝水，但飲水不足反而會使身體無法正常排出水分，加劇水腫問題。網友就表示「越不喝水越腫」，呼籲「白天多喝水，才不會一直水腫惡性循環」。適量的水分攝取有助於促進新陳代謝，幫助身體排出多餘的鈉，因此「水」可以說是日常生活中最佳的消水腫良藥之一。

消水腫的方法多種多樣，從運動、飲食調整到按摩和生活習慣的改變，不僅都能有效緩解水腫問題，還能促進身體健康。若你也有經常水腫的困擾，不妨參考以上方式，找到適合自己的消水腫方案，一起恢復輕盈健康的狀態吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「消水腫方式」相關討論則數。

觀測期間：2024/05/05~2024/08/05，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw