快訊

轟動一時老少戀...73歲莉莉離世 家鄉人唏噓：再嫁年輕丈夫也分居

高雄旅館浴缸裸女屍命案 家暴前男友否認殺人...今收押禁見

賀錦麗首次專訪表現及格但沒下次？外媒揭她的政治豪賭：靠1招就能贏

鹿寮溪水庫9月3日進行災防演練 台糖：收到告警簡訊免驚慌

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

台糖30日表示，為落實水庫防汛期間之各項整備作業，以確保災防告警細胞廣播服務訊息正常運作，將於9月3日上午10時發送放水警戒細胞簡訊。台糖表示，演練期間並無實際放水，收到簡訊的民眾請放心。

台糖說明，鹿寮溪水庫位於台南市白河區，本次放水警戒演練的簡訊發送範圍涵蓋水庫全區及下游河道地區。其簡訊內容全文為：「﹝演練﹞﹝水庫放水警戒﹞鹿寮溪水庫自9月3日11時將進行放水每秒0.13立方公尺，請下游沿岸民眾加強注意並遠離行水區域，以策安全。（鹿寮溪水庫06-6851804）」。

台糖強調，此為簡訊發送演練測試，實際上鹿寮溪水庫並無實施緊急放水，因此民眾如收到放水警戒簡訊毋須驚慌。若有疑義，可依簡訊內的聯絡電話洽詢水庫管理人員，亦可上台糖官網查詢。

台糖 水庫 災防告警

延伸閱讀

美濃湖水庫防洪清疏9月開工 清淤土方免費提供載運

壽險業做大「水庫」 增強資本護體

連日沒雨曾文水庫還天天放水？水利署：因上游進水不斷

高CP值工程過關！寶二水庫加高溢流堰增210萬噸蓄水 滿足新竹地區用水

相關新聞

人力短缺逾1年！台鐵產工質疑「用人彈性」 暫停台北站電梯剪收服務

台鐵產業工會日前發出聲明表示，台北車站的電梯剪收人力短缺，恐造成旅客逃票。台鐵產工今再發表聲明指出，人力短缺已經持續1年...

對流雲系發展旺盛 11縣市發布大雨特報

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨。中央氣象署發布大雨特報，今天台中、南投、台南以南地區及中部以北山區有局部大雨發生的機...

中秋節近了！水果行教挑選文旦3秘訣「香甜水分多」 1動作甜度更高

中秋節是華人三大節慶之一，除了月餅之外，柚子中的文旦是最應景的水果。《臺北農產》請了水果行老闆娘來教大家選文旦的訣竅，只要記住三步驟，就可以買到香甜好吃的文旦了。

國慶焰火9月13日試放3分鐘 雲林縣力邀江蕙盼國慶日到雲林高歌

2024國慶焰火將在雲林施放，並將於9月13日晚上試放，原預計試放5至10分鐘，縣長張麗善表示，為避免壓縮國慶當天的焰火...

健檢全紅字 他奮發減肥7公斤 再次檢查仍不及格原因曝

一名32歲男性上班族接受健康檢查，報告出爐BMI值、三酸甘油脂與膽固醇都超標，開始積極運動，並減少精緻澱粉的攝取，但是年...

嗑2個月餅、烤肉配啤酒提早迎中秋 65歲男飆血糖視茫茫送急診

中秋節快到了，不少民眾提早歡慶佳節，台中65歲王姓糖尿病男病患平時服藥、配合飲食節制，控制良好，近日因遠嫁美國的女兒舉家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。