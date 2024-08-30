鹿寮溪水庫9月3日進行災防演練 台糖：收到告警簡訊免驚慌
台糖30日表示，為落實水庫防汛期間之各項整備作業，以確保災防告警細胞廣播服務訊息正常運作，將於9月3日上午10時發送放水警戒細胞簡訊。台糖表示，演練期間並無實際放水，收到簡訊的民眾請放心。
台糖說明，鹿寮溪水庫位於台南市白河區，本次放水警戒演練的簡訊發送範圍涵蓋水庫全區及下游河道地區。其簡訊內容全文為：「﹝演練﹞﹝水庫放水警戒﹞鹿寮溪水庫自9月3日11時將進行放水每秒0.13立方公尺，請下游沿岸民眾加強注意並遠離行水區域，以策安全。（鹿寮溪水庫06-6851804）」。
台糖強調，此為簡訊發送演練測試，實際上鹿寮溪水庫並無實施緊急放水，因此民眾如收到放水警戒簡訊毋須驚慌。若有疑義，可依簡訊內的聯絡電話洽詢水庫管理人員，亦可上台糖官網查詢。
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