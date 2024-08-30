新生兒吐奶竟是肥厚性幽門狹窄症 醫推估全台有60名患者

新生兒溢奶很常見，但反覆溢奶，恐導致健康危機。北醫附醫日前收治一名剛滿月男嬰，溢吐奶超過一周，經診斷罹患「嬰兒肥厚性幽門狹窄症」，且由於電解質不平衡，出現代謝性鹼血症，導致心肺功能抑制，經手術後脫離險境。醫師提醒，嬰兒長期溢吐奶，恐造成低血鈉、低血鉀等狀況，嚴重時會出現昏迷、抽搐，家長不可不慎。

病人主治醫師、北醫附醫兒科部主治醫師簡睦旼說，男嬰通常在進食半小時後溢吐奶，且每次都吐得很用力，但並未影響男嬰口慾，嘔吐後仍想進食，因此懷疑是嬰兒肥厚性幽門狹窄症，經超音波檢查發現，男嬰胃部幽門肥厚，胃中也有無法順利通過的奶水，確診為嬰兒肥厚性幽門狹窄症。

後經抽血檢測，發現男嬰的血液電解質不平衡，出現低血鈉、低血鉀，且血液酸鹼異常，呈現「代謝性鹼血症」，且因嘔吐，出現輕微的吸入性肺炎；男嬰轉至新生兒加護病房後，醫護人員給予脫水矯正、電解質補充，經過積極輸液，男嬰病況轉趨穩定，進而接受手術治療。

嬰兒肥厚性幽門狹窄症主要影響嬰兒胃部出口（即幽門），因幽門肌肉異常增厚，食物無法順利進入小腸，反覆出現溢吐奶。簡睦旼表示，據統計，台灣每1000名嬰兒中約有0.49名罹病，以112年新生兒13.5萬人推估，全台嬰兒肥厚性幽門狹窄症的患者超過60人，且男嬰比例高於女嬰。

嬰幼兒溢吐奶是常見情形。簡睦旼表示，80%嬰兒溢吐奶發生在下食道括約肌自發性放鬆期間，當胃部裝滿奶水或食物，即會誘發自發性放鬆；尖峰期約是嬰兒4個月大時，41至67%的健康4個月嬰兒，每天至少溢奶一次，6個月大時會明顯減少，12至14個月時仍有溢吐奶的比例降至5%以下，建議家長若發現吐奶情況或頻率異常，應盡快就醫。

北醫附醫小兒外科主任黃富煥說，嬰兒肥厚性幽門狹窄症主要以幽門肌肉切開手術治療，可依病人狀況選擇傳統開腹或微創腹腔鏡方式；以前述名男嬰為例，考量腹腔鏡手術充氣過程可能讓男嬰受影響的心肺功能再次惡化，因此採取傳統開腹方式，男嬰術後6小時即開始進食，逐步恢復到原先進食量，術後第4天出院，門診追蹤狀況良好。