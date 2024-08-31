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減重期間嘴饞難克制？網推「這8樣」低負擔零食快收藏！

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
減重期間嘴饞難克制？網推「這8樣」低負擔零食快收藏！ 圖片來源/Unsplash
減重期間嘴饞難克制？網推「這8樣」低負擔零食快收藏！ 圖片來源/Unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「減肥零食」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議減肥期間可以吃的零食排行。

在減重的過程中，克制對美食的慾望常常是一大挑戰，即使努力進行飲控，嘴巴還是偶爾會蠢蠢欲動；此時，選擇吃什麼來解嘴饞就十分重要，一起來看看網友們推薦的「減肥零食」清單吧！

「堅果」好處多但攝取過量恐熱量爆表　「優格」搭配「果乾」解饞又爽口

▲ 網友熱議TOP8減肥零食 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP8減肥零食 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「減肥零食」相關話題的討論，發現「堅果類」零嘴受到許多人青睞，認為其「好吃又健康、招待客人也很適合」、「是原型食物還是天然油脂，而且有飽足感」，是飲控期間最適合解饞的零食之一。

不過，有營養師也提醒，堅果雖然好處多多，但其熱量也「不容小覷」，尤其部分產品「還加了蜂蜜、糖或巧克力」，一不小心就會熱量爆表，挑選時要以「無添加、無調味的原味堅果」為主，才能真正達到低負擔的效果。

而「優格」也是許多人的減重期間的嘴饞救星，民眾便分享「嘴饞想吃甜食的時候我就會吃希臘式優格」、「去全聯採買時刻意避開零食地雷區，想說買無加糖優格解解饞」，大讚優格是甩肉過程中的好夥伴，更直言「減肥才發現優格的好」，不僅可以「補充蛋白質」，也讓「肚子更順暢」。另一方面，不少網友推薦吃優格時搭配「果乾」或新鮮水果，除了可以「中和掉優格的微酸，吃起來更爽口」之外，也能同時補充不同的營養素。

低熱量的「果凍」同樣是網友熱議的減肥零食之一，尤其在熱到不行的夏季，冰鎮過的果凍、蒟蒻更是消暑、解饞的好選擇；但也有營養師坦言，部分市售果凍為了追求口味及口感，含有「過多人工添加物」，因此購買前可以多留意食品標示。

此外，脂肪含量低、礦物質豐富的「海苔」，以及可可脂含量高、糖份少的「黑巧克力」等，也都是不少網友點名的減重良伴。

減重期間嘴饞在所難免，但透過吃對食物、控制份量，便能在滿足口腹之慾的同時，避免無止境的復胖循環，一起努力養成健康的飲食習慣，穩步邁向理想體態吧！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「減肥零食」相關討論則數。

觀測期間：2024/04/30~2024/07/30，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

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