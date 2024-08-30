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五月天11月花蓮辦公益演唱會 時間還沒公布已掀訂房潮

中央社／ 花蓮縣30日電
五月天。圖／相信音樂提供
五月天。圖／相信音樂提供

0403強震重創花蓮，樂團五月天宣布11月將於花蓮舉辦公益演唱會，時間、地點還沒公布，旅宿業已陸續收到訂房；名產業者說，五月天所屬的相信音樂也接連下訂中秋禮盒，非常感動。

強震、颱風接連重創花蓮，樂團五月天宣布將在花蓮舉辦公益演唱會，希望振興花蓮觀光，目前官方只透露在11月舉辦，地點、場次及時間都還沒宣布。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，暑假2個月平均住房率不到3成，11月初週末訂房率已有超過6成，真的是一劑強心針。

張琄菡說，五月天演唱會消息公布後，歌迷預期心理，先把週末房間都訂起來，目前11月每個週末的訂房狀況都比暑假好，不過等時間確定後，應該會再下修。

花蓮縣民宿協會理事長林徐則鈾說，最近接到很多詢問電話，大多是問11月初的房價，目前11月已有超過2成訂房，協會已呼籲會員切勿藉機漲房價，支持花蓮觀光活動。

另外，名產業者劉瑞祺表示，1個月前陸續接到3000盒、5000盒的大筆訂單，「以為收到詐騙」，經回電確認，是五月天指定今年中秋禮盒要花蓮產品。

劉瑞祺說，五月天總計採購花蓮5萬份以上伴手禮，非常感動，帶著感恩跟榮耀的心情，趕工這批伴手禮。

花蓮縣府觀光處長余明勳說，這場演唱會由相信音樂出錢、出力，縣府只是協助立場，近日密集與觀光業者開會，希望借重五月天的魅力，將觀光效益延續到年底。

余明勳說，演唱會細節都由相信音樂統一公布，縣府已向台鐵、航空站提出申請，希望加開班次、增加觀光專列的方式，讓更多歌迷、遊客能來到花蓮。

相信音樂今天在臉書粉絲專頁發布貼文指出，正在籌劃11月的演唱會，演出地點不只在花蓮市，將全體總動員一路向東，以五月天為首呼朋引伴，邀集14組愛心大使一起共襄盛舉，詳細時間地點會盡快公布。

五月天 演唱會 花蓮 音樂

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