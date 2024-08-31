人生少不了甜？TOP8戒糖好處助減重更能改善精神狀態



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「戒糖好處」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的戒糖好處排行。

在忙碌的午後來一杯冰涼的手搖或甜蜜的小點，總讓人心情舒暢，是專屬自己的放鬆時刻。然而，隨著健康意識抬頭，不少人也發現經常攝取精緻糖可能對身體造成諸多危害，因而呼籲減少日常飲食的糖分，不僅能讓身體更健康，對心靈方面也有正面影響。接下來就一起來看看「戒糖」後會迎來哪些改變吧！

「控制體重」少吃精緻糖是關鍵 戒糖助降低「心血管疾病」潛在風險

▲ 網友熱議TOP8戒糖好處 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「戒糖好處」相關話題的討論，可以發現「控制體重」最受關注。無論是早餐店奶茶還是手搖，不少人都習慣每天來一杯飲料，但這也容易讓人在無形中攝取過多的糖分與熱量，導致體重難以控制，成為許多人的困擾。

不少營養師指出，「好好控糖」是減重路途上的一大助力，然而在已經習慣以糖作為能量來源的情況下，「當然不可能每個人一開始就可以適應去戒糖」，建議可以「試著從减糖開始做起，慢慢的停止吃糖」，認為「循序漸進」是成功的秘訣。

也有網友大方分享結果，「戒糖之後的確是瘦了，也沒那麼容易水腫」，還有人分享自己的戒糖小撇步，說道「就是別碰精緻澱粉跟加工品，像麵條、麵包、燕麥奶、牛奶類跟甜點」、「飲料能不喝就不喝，不然就喝無糖茶」等，強調不吃精緻糖和添加糖是關鍵。

此外，戒糖也能幫助「降低心血管疾病風險」。糖容易使血壓飆高，長期過量攝取可能對心臟造成負擔，增加罹患心血管疾病的風險，更有研究指出，高糖飲食者因心血管疾病死亡的風險較一般人高出三倍。

就有網友發現自己異常嗜甜但並無肥胖問題，詢問是否應該戒糖，引起熱烈討論。有人提醒，「目前不胖不代表以後不會胖」，且相比容易發現的「肥胖」，「心血管疾病也是要重視的潛在危險」，呼籲還是儘早戒糖，以免造成難以挽回的後果。

而「精神狀態變好」是另一個備受熱議的好處之一。糖分在攝入後會分解成葡萄糖，提供大腦能量，因此許多人認為糖能改善心情、幫助紓壓，不過當糖分被胰島素代謝後，反而可能使精神更差，網友便表示「澱粉類跟甜的東西就是天然的安眠藥」，吃多了反而容易使人整天昏昏欲睡；也有醫生提醒甜食吃多了可能「會讓孩子不專心及躁動」，若發現自己經常感到精神不濟、專注力不佳，不妨重新檢視自己的飲食是否含有過多糖分。

「戒糖」是一條漫漫長路，不必心急突然完全不吃糖，不妨試著循序漸進，從減糖開始，慢慢減少食用甜食，並降低飲料甜度，也不必對自己過度嚴苛，放鬆心態，才能吃得健康也吃得快樂喔！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「戒糖好處」相關討論則數。

觀測期間：2024/05/01~2024/08/01，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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