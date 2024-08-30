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台鐵檔案行動展開幕北車搶先看 邀民眾加入追風行列

中央社／ 台北30日電

國家發展委員會檔案管理局與台鐵公司合辦的台灣鐵道檔案風景話行動展，今天正式於台北車站開展，以台鐵檔案為核心，結合去年底榮獲日本外務省國際漫畫賞金獎的作品「青空下的追風少年」故事軸線，帶領民眾深入了解台鐵乘載的歷史記憶與情懷。

「追風的我們：台灣鐵道檔案風景話行動展」今天於台北車站西一門廳開展，分為南北2場次，北部展出時間為8月30日起至9月14日止，南部場則選定嘉義車站前站出口，將於9月20日至10月4日展出。

國發會檔案局指出，這批珍貴的台鐵檔案是從台鐵倉庫搶救而來，涵蓋1895年至1989年間，鐵道、車站、車輛及公務運作文件，內含簿冊、公文、工程圖袋及書刊等資料，深具歷史文化價值，因此經文化部指定為「重要古物」文化資產。

這次行動展，便是以具有重要古物文資身分的台鐵檔案為核心，結合漫畫家簡嘉誠創作「青空下的追風少年」故事軸線，二創在二戰末期時空背景下，主角尹立森與女主角郭文惠的明信片往返，娓娓道來與台鐵有關的成長、旅程、挑戰、蛻變、進化的生活篇章，並融入檔案，自然呈現戰後台鐵人的生活景象、車站周邊社會脈動與人員流動等變遷。

檔案局指出，考量民眾大多擁有與車站相關的生活記憶或特殊情感，這次行動展內容以台鐵檔案為核心，且特別選擇台北車站與嘉義車站展出，讓車站內川流不息的人們，從展版故事中閱讀檔案，了解二戰後期台北車站與周邊台鐵廳舍、員工宿舍、鐵路小學、台北鐵路醫院等台鐵人的生活圈，持續擴大國家檔案能見度，增加台灣原創漫畫的長尾效應。

台北車站 台鐵 鐵道

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